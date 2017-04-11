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Yeni Havalimanı'nın Bilgilendirme Ekranları Vestel'e Emanet
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Yeni Havalimanı'nın Bilgilendirme Ekranları Vestel'e Emanet

Vestel, dünyanın en büyük havalimanı projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın bilgilendirme ekranları ihalesini kazandı.

Yeni Havalimanı'nın Bilgilendirme Ekranları Vestel'e Emanet

Vestel 2018 yılı ilk çeyrekte birinci etabının devreye alınması planlanan İstanbul Yeni havalimanının bir yıl süren bilgilendirme ekranları ihalesini kazandığını duyurdu.

"TÜM BİLGİLERİ KESİNTİSİZ OLARAK AKTARACAK"

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, uçuş bilgilendirme ekranları yeni havalimanında kontuar ve kapıların olduğu alanlarda, havalimanı girişinde ve bekleme alanlarında yer alacak.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "Sektöre özel endüstriyel bir ürün olan bu ekranlar, uçuş saatlerinden kapı ve kontuar bilgilerine kadar tüm bilgileri yolculara kesintisiz aktaracak" dedi.

Açıklamada, ihaleyle ilgili başka bir detay yer almadı.

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