Yeni Hastaneye 7,5 Milyon TL'lik Cihaz Ödeneği

Amasya'nın Suluova ilçesinde 7 ay sonra hizmete gitmesi planlanan yeni devlet hastanesine yaklaşık 7,5 milyon TL'lik tıbbi cihaz alımı için ödenek tahsis edildi.



Cihaz alımıyla ilgili Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda düzenlenen toplantıya Daire Başkanı Umut Doğan, Amasya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Faruk Tonga, Tıbbi Hizmetler Başkanı Opr. Dr. Cevdet Tokat, Mali Hizmetler Başkanı Ömer Faruk Kuru, Suluova Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Gülay Yetkin ile diğer yetkililer katıldı.



İldeki sağlık tesislerine ihtiyaç olan en son teknolojik cihazları kazandırma gayreti içinde olduklarını belirten Genel Sekreter Tonga, "10 Temmuz 2017 tarihinde açılması planlanan 100 yatak kapasiteli Suluova Devlet Hastanesinin tıbbi cihaz ve ekipman ihtiyaçlarının yer aldığı talep listesi ile tıbbi cihaz ve planlama toplantısına katıldık. Talep ettiğimiz cihazlar kurum tarafından kabul edilerek toplamda 7 milyon 473 bin TL'lik cihaz alımı için ödenek tahsisinin onayı gerçekleşti. Amasya ve Suluova halkına bir armağan olarak gördüğümüz Tıbbi cihaz ve demirbaşların temin edilecek olmasından büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.



Tonga, yeni hastane binası ve tıbbi cihaz desteğinde emeği geçen Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yetkililerine teşekkür etti. - AMASYA