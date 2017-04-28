Yeni görevi dalış turizmi

Dalış turizmine hizmet vermesi ve balık yuvası olması amacıyla TCSG 68 Sahil Güvenlik Gemisi törenle batırıldı



İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde, dalış turizmine hizmet vermesi ve balık yuvası olması amacıyla TCSG 68 Sahil Güvenlik Gemisi törenle batırıldı.

12 Temmuz 2016 tarihinde hizmet dışı kalan TCSG 68 adlı Sahil Güvenlik gemisi, İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen törenle, yeni görevi olan dalış turizmine hizmet etmesi ve balık yuvası olma amacıyla törenle batırıldı. 1982 - 1985 yılları arasında geminin ilk komutanı olan emekli Kıdemli Yüzbaşı Ercan Turgut, geminin batması anında gözyaşlarını tutamadı.

Geminin yeni görevine uğurlanış törenine, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Garnizon Komutanı Binbaşı Derviş Akova, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Jandarma Komutan vekili Teğmen Ahmet Çalışkan, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Cengiz Fitöz, Çeşme Emniyet Müdürü Hüseyin Yılmazer, Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, Çeşme Liman Başkanı Nihat Tozman, Çeşme Denizciler Derneği Başkanı İsmail Porsuk, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan ve çok sayıda Çeşmeli katıldı.

Çeşme sahilinden kalkan ve protokol üyeleri ile vatandaşları taşıyan 3 gezi teknesine Sahil Güvenlik botu, Gümrük Muhafaza botu, Su Ürünleri botu eşlik etti. TCSG 68 Sahil Güvenlik gemisinin, Eşek Adası olarak bilinen Kara Ada'ya yakın mesafede, yaklaşık 30 metre derinliğe batırılışına çok sayıda balıkçı teknesi de tanıklık etti.



"Çevre dostu bir proje"

Gazeteci Korcan Karar'ın sunuşunu yaptığı geminin batırılış töreninde bir konuşma yapan Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme'de dalış turizminin geliştirilmesi, alternatif dalış sahalarının oluşturulması, yasa dışı trolcülüğün önlenmesi, balık popülasyonunun arttırılması, yavru ve genç balıklar için habitat sahalarının oluşturulması amacıyla, yapay resif kapsamında, TCSG 68 adlı Sahil Güvenlik gemisini batırmak için bir arada olduklarını belirterek, "Yapay resifle, denizden 10 bin metre ile 50-60 metre arasında, doğanın kendi kendine, gelgitlerle oluşturduğu, deniz altı canlılarının yavruladığı, beslendiği, yasa dışı, hoyrat balıkçılık avından saklandığı, çoğaldığı dünyaya biz katkıda bulunacağız. Bu projemiz, inanıyoruz ki, çevre dostu bir proje olacak. Sahil Güvenlik olarak denizlerimizin, sahillerimizin güvenliğini sağlayan TCSG 68 gemimiz, deniz altında canlılara yuva olacak, dalış turizmimize katkı sağlayacak. Böylece ilçemizin turizm potansiyeline katkısı olacak. Projemiz, 2004 yılında hazırlandı. Proje için günümüze kadar katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Çevre bilincinin bir nişanesi olacak"

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç da, "Bize emanet edilen gemi, artık denizlerimizde çevre bilincinin, doğa bilincinin bir nişanesi olacaktır. Üç tarafı denizle çevrili ülkemizde ve Çeşmemizde, bugüne kadar, hem balık türü olarak, hem taşımacılık olarak, hem turizm olarak yeterli düzeyde yararlanamadığımız açıktır. Artık gelişen çevre bilinciyle birlikte, bu denizlerimizin ne kadar korunması gerektiğini, balık çeşitliliğimizin ne kadar korunması gerektiğini çok daha iyi anlıyoruz. Bugün burada, bize emanet edilen Sahil Güvenlik botunun batırılmasıyla birlikte, gelecek kuşaklarımıza, dalış turizmi ve balık popülasyonunun artması için hizmet edecektir. Bu nedenle Çeşme halkı adına sevinçliyim" dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şübesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de, "Bugünün bir özelliği var. Çok özel bir gemiyi batırıyoruz. Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme Bakanlığımızın değerli Müsteşar Yardımcısı'nın sevgi ve saygılarını iletiyorum. Kendisi bana, bu geminin 1982 yılında Taşkızak Tersanesi'nde yapımında, mühendis olarak çalıştığını söyledi. Dolayısıyla, hem üzüntülü, hem sevinçli. Umuyorum ki, deniz turizmi açısından Çeşmemize katkı koyacak bir eser olur. Önceki Kaymakamımız Mustafa Erkayıran'ın bu projede çok emekleri vardı. Dolayısıyla buradan emekleri için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

TCSG 68 Sahil Güvenlik gemisi, yapılan konuşmaların ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, teknelerin siren sesleri arasında batırıldı.