Yeni Göreve Başlayan Müdür Vekili Macit Malatya Valisi Toprak'ı Ziyaret Etti

Geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit, Malatya Valisi Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret etti.



Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü emrinde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 16 Ocak 2017 tarihli görevlendirmesi ile Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili olarak atanan Macit, Valilik ziyaretinde, Vali Toprak'ın emir ve direktifleri doğrultusunda görevini en iyi şekilde yerine getirmek için tüm gayret ve çabayı göstereceğini ifade etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Valisi Mustafa Toprak ise, İl Müdür Vekili Macit'e hayırlı olsun temennilerini ileterek görevinde başarılar diledi. Toprak, Macit'ten genç çiftçi, kadın çiftçi, alternatif ürün yetiştiriciliği projeleri ve çiftçi eğitimleri konularına da ayrı bir önem ve ağırlık vermesini istedi. - MALATYA