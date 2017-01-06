Yeni Gölcük Projesi'nde İhale Şubatta

Isparta'da Gölcük Tabiat Parkı'na uygulanacak yaşam merkezi projesi Şubat ayında ihaleye çıkıyor.



Proje ile ilgili Ağustos ayında yapılan Gölcük Tabiat Parkı Peyzaj ve Mimari Detay Proje ihalesinin ardından ihaleyi alan firma gerekli çalışmaları yaparak projeyi hazırladı. Sona gelen proje aşamasında makete son şekli verilmeye çalışılıyor. Başbakanlık tarafından onaylanan Gölcük Projesi Şubat ayında ihaleye çıkıyor.



Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Adnan Yılmaztürk, 285 hektar alanı kapsayan proje ile Gölcük'ün sadece Isparta için değil bölge için cazibe merkezi olacağını söyledi. Milli Parklar Bölge Müdürü Yılmaztürk, Gölcük Projesi'nin uygulama ihalesine 2017 yılı başlarında çıkmayı hedeflediklerini belirterek "proje bitmek üzere artık son şekli veriliyor. Ardından hemen uygulama ihalesine çıkacağız. 285 hektar alan tasarlandı" dedi.



Çocuklar için masal dünyası gençler için macera parkı



Projenin detayları ile ilgili de bilgi veren Yılmaztürk, "projede Masal Dünyası isimli bir çalışmamız olacak. Özellikle üniversiteli gençlerin vakit geçirebileceği bir yer olarak macera parkı olacak. Isparta'daki üniversite öğrencileri eğlenmek ve vakit geçirmek için Antalya'ya ya da başka yerlere gidiyorlar. Burayı gençlik için cazip hale getireceğiz. Macera parkuru oluşturacağız" diye konuştu.



Spor kompleksleri ve at çiftliği kurulacak



Alanda yerel öğelerinde bulunacağını söyleyen Adnan Yılmaztürk, "Mangalda, piknikte alt yapısı en iyi şekilde olan piknik sistemini kuracağız. Okulların ve izci grupların kamp ihtiyaçlarını kurabileceği alanlar oluşturulacak. Peyzaj düzenlemesi ona göre yapılacak. Ayrıca peyzaj düzenlemesinde Isparta'da yetiştirilen meyvelerin ağaçlarından oluşacak, meyve parselleri de yer alacak. Alan içinde spor kompleksleri, at manejleri de kurulacak" dedi.



Botanik bahçesi



Yılmaztürk, "Batı Akdeniz Narenciye Araştırma Müdürlüğü ve Ziraat Fakültesi ile işbirliği yapacağız. Meyve parselleri oluşturacağız. Burada hedefimiz hem normal kiraz, vişne gibi meyveler yetiştirmek. Bir de yabani dediğimiz doğal lezzetlerimiz, tatlarımız var. Eğer bu olabilirse parkın özüne de çok uygun bir çalışma olacak. Bilim adamlarımızın da desteğiyle Isparta'da yetişen meyvelerinden parseller olacak. Botanik park gibi görsel amaçlı bir proje olacak. Gölcük'te ki kır gazinosunu da işlevsel hale getireceğiz. Burası 1. Derece doğalsit. Konaklama yapılmadığı sürece sıkıntı yok."



Göl üzerine zipline, dağdan göle kızak



Başta yapılan planlamaya ek olarak göl üzerine zipline, Dere Mahallesinden Gölcük'e girişteki yüksek bir yerden ise göle doğru dağ kızağı planlandığını belirten Adnan Yılmaztürk, "Proje ile ilgili hazırlanan maketin birkaç eksiği var onlar tamamlandıktan sonra görücüye çıkacak. Şubat ayında çıkacağımız ihale ile yatırımcıyı bulduk mu hemen uygulama da başlayacak. Projenin yaklaşık 13 milyon TL'lik bir yatırım maliyeti olacağını düşünüyoruz. İhaleyi alan firma projeyi yaptıktan sonra 29 yıl işletme hakkına sahip olacak"ifadelerini kullandı.



Dere Mahallesi'nden Gölcük'e yol



Milli Parklar Bölge Müdürü Yılmaztürk, Dere Mahallesi-Gölcük arasındaki yolun düzenlemesinde de son aşamaya gelindiğini hatırlatarak, "350 bin TL'lik yatırımla Dere Mahallesi yolu düzenleniyor. Yola mıcır serme ve sıkıştırma çalışmaları tamamlandı. Tek kalan asfaltın dökülmesi o noktada da hava şartları şimdilik el vermiyor. En geç bahar aylarında asfalt dökülerek yol kullanıma açılır diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - ISPARTA