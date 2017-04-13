Yeni Girişimciler Başvurularını Yaptı

Şahinbey Belediyesi, KOSGEB ile birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında, uygulamalı girişimcilik eğitimi alacak olan kursiyerler başvurularını yaptı.



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, KOSGEB ile yapmış olduğu protokol sonrasında 2017 yılında 300 kişiye verilecek olan girişimcilik eğitimi devam ediyor. Cumhuriyet Sosyal tesisine gelen girişimci adayları KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitmeni tarafından mülakata alındı. 90 kişinin alınacağı girişimcilik kursuna 529 kişi başvuru yaparken, aralarından seçilecek olan kursiyerler 4 günde toplam 32 saatlik eğitime tabi tutulacaklar. Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerler KOSGEB onaylı uygulamalı Girişimcilik Katılım Belgelerini Mayıs ayı içerisinde alacak.



Kendi işlerini kuracaklar



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin aldığı eğitim ve destek sonrasında kendi işlerini kurma imkanına sahip olacaklarını belirterek, "Gençlerimizin iş sahibi olabilmesi adına KOSGEB ile Şahinbey Belediyemiz arasında bir protokol imzaladık. Buradaki amacımız iş sahibi olmak isteyen gençlerimize ve vatandaşlarımıza kendi işlerini kurabilme imkanlarını sunabilmek. İmzalanan bu protokol sonrasında 300 kişiye girişimcilik eğitimi verilecek. 32 saat sürecek bu eğitim sonrasında kendi işlerini kurmak isteyen kardeşlerimize 50 bin TL'ye kadar hibe kredisi, 100 bin TL geri ödemeli kredi desteği sağlanacak. Ayrıca engelli ve hanım kardeşlerimize bu desteğin yüzde 20 artışı söz konusu. Bu anlamda vatandaşlarımızın kendilerine verilen bu imkanı en iyi şekilde değerlendirerek, hem ülke hem de Gaziantep ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.



Tahmazoğlu'na teşekkür



Girişimcilik kurusuna başvuru yapan adaylar, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Şahinbey Belediyesi vatandaşları her zaman düşünüyor. Sadece yol ve asfalt değil, sosyal belediyecilik anlamında da çok önemli hizmetler veriyor. KOSGEB ile yapılan bu proje kendi işimizi kura bilmemiz adına çok önemli bir hizmet. Bizler verilen bu imkanı en iyi şekilde kullanarak kendi işimizi kurmayı hedefliyoruz" dedi. - GAZİANTEP