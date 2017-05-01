Yeni Geliştirilen Teknoloji ile Laboratuvar Ortamında Fotosentez Yapılabiliyor

Yapılan yeni bir araştırma sonucunda geliştirilen teknolojik bir cihaz sayesinde küresel ısınmaya karşı önlem almak mümkün olabilecek.



Central Florida ve Florida State Üniversiteleri'nin ortak yaptığı bir çalışma sonrasında bilim araştırmacılar, organik metal çerçeveli kutularda fotosentez gerçekleştirmeyi başardı. Mavi ışık kullanarak yapılan çalışmada, karbondioksit güneş enerjisine çevrildi. Üniversitede asistan profesör Fernando Uribe-Romo ise bu gelişmenin tarihi bir an olduğunu belirtti.



Bilim insanları, bu teknolojiyi geliştirebilmek için yıllardır uğraşıyordu. Araştırmacılara göre, görülebilir ışıkla kimyasal reaksiyon başlatmak, en önemli nokta olarak görülüyor çünkü ultraviyole ışıklar Güneş'ten Dünya'ya ulaşan ışınların sadece yüzde 4'ünü oluşturuyor. Görülebilir ışığı kimyasal reaksiyona çevirebilen materyaller ise genellikle nadir elementlerden oluşuyor ya da fiyatı çok yüksek olabiliyor. Floridalı araştırmacılar, toksin içermeyen metal titanyumla organik moleküllerin ışığın belirli renklerini absorbe edebildiğini ortaya çıkararak araştırmada önemli bir adım atmış oldu. Bu araştırma sonucunda ise mavi ışığın etkisinin büyük olduğu görüldü.



Araştırma ekibi, fotoreaktörde test ettiği teknolojiyle karbondioksiti güneş yakıtı olarak kullanarak büyük bir teknoloji geliştirdiklerini de belirtti.