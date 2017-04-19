Yeni Gelin 7. Bölüm 2. Fragman

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği "Yeni Gelin"in ilk tanıtımı yayınlandı. Etkileyici müziği ve doğal görüntüleri ile dikkat çeken tanıtımda Jessica May güzelliği ile büyüledi. Şehirli genç bir kızın yeni gelinlik hallerini konu alan Yeni Gelin dizinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken, Mustafa Avkıran, Dağhan Külegeç, Sema Keçik, Lale Başar, Renan Bilek, Yonca Şahinbaş, Burçin Bildik, Zeynep Kankonde, Esin Gündoğdu, Murat Kocacık ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor. Dizisinin yönetmenliğini ve senaryosunu Ersoy Güler üstleniyor. "Yeni Gelin" deneyimli oyuncu kadrosu ve renkli senaryosu ile yakında bu kanalda!