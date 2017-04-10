Yeni Gelen Sistem Milli Iradeye Daha Uygundur"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili, "Yeni gelen sistem kesinlikle demokrasiye ve milli iradeye daha uygundur" dedi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas programı kapsamında İmranlı'dan Yıldızeli ilçesine geçerek muhtarlar derneğinin açılışına katıldı. Açılış öncesi konuşan Bakan Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak referandum a değinerek, "Milliyetçi Hareket Partisi ile güçlerimizi birleştirdik, fikrimizi birleştirdik, bu konuda bir mutabakata vardık. ve Meclisten bir değişikliği önünüze getiriyoruz. Diyoruz ki egemenlik milletindir. Egemenliğin üç unsuru var; yasama, yürütme ve yargı. Her üçünü de millet belirlesin diyoruz. Millet şu anda sadece Meclisi, yani yasamayı belirliyor. Diyoruz ki bundan sonra yürütmeyi de, hükümeti de sen belirle, yargıyı da sen belirle. Çünkü bunların asli sahibi sensin. Mahkeme, Türk milleti adına karar verir. Hükümet millet adına, senin adına senden vekalet alanlar tarafından yürütme görevi yerine getirilir" dedi.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde sabah oy verildiğini ve akşam da hükümeti kimin kurduğunun belirlendiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi:



"Sizden oy alıp da Ankara'da farklı hükümetler kurulduğunu gördünüz değil mi? Milli iradenin çarpıtıldığını gördünüz. Otel odalarında da kuruldu. ya da herhangi bir partinin başkanı olmaksızın başbakanlık görevi verilenler oldu. Yani her partinin başkanından başbakan olması beklenir ama parti başkanı değilse ve ona hükümet kurma görevi verilmişse burada milli irade çarpıtılıyor demektir. Yani Başbakan Erbakan anlaşılır, 'Devletin başına Devlet gelecek' bir partinin başkanı anlaşılır, Başbakan Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Kılıçdaroğlu anlaşılır. Ama Başbakan Yalım Erez nereden anlaşılır. Bir partinin başkanı değil ki. Niye? Bu milli iradeyi çarpıtmak için. İşte diyoruz ki verdiğiniz oylar Ankara'da çarpıtılmasın. Kimi hükümetin başında görmek istiyorsanız bunu siz belirleyin diyoruz. Hükümeti sandıkta millet kurarsa bir daha milli irade Ankara'da vesayi suretlerle çarpıtılmaz diyoruz. Bu yeni gelen sistem kesinlikle demokrasiye ve milli iradeye daha uygundur."



Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Bakan Yılmaz, daha sonra dernek binasını gezdi.



(İHA)