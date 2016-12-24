Yeni Gelecek Uygulamayla Artık Sadece Kaptanlar Hakemle Konuşabilecek

Hollanda'nın dünya futboluna sunduğu en önemli yıldızlardan biri olan Marco Van Basten, FIFA'da yöneticilik yapmaya başlamıştı. Efsane isim futbol kamuoyunu yakından ilgilendiren bir uygulama üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

HAKEME SADECE KAPTANLAR İTİRAZ EDECEK

Van Basten, futbol sahalarında sıkça gördüğümüz hakeme itiraz görüntüleriyle ilgili olarak çarpıcı ifadeler kullandı. Hollandalı futbol adamının konuyla ilgili açıklamaları şöyle;

"Sahada yalnızca takım kaptanlarının hakemle konuşabileceği bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Hakeme sürekli itiraz eden birçok oyuncu var. Böyle bir düzenlemeyle birlikte futbolcuların davranışları da daha iyi olacaktır"

Futbola getirilecek bu düzenleme ile ilgili olarak hakemi koruma altına almak isteyen FIFA, takım kaptanlarının da sorumluluğunu arttıracak.