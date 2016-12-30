Yeni Fusion: Neredeyse Normal Bir Araba!

Ford, daha güçlü bir bilgisayara ve geliştirilmiş algılayıcılara sahip olan ilk otonom Fusion Hybrid aracının görüntülerini sunmuş durumda. Araç, Fusion Hybrid platformunun güncellenmiş bir sürümünü kullanmakta ve otonom sürüş donanımıyla, yeni bir büyük bilgisayar ve "üretime neredeyse hazır" elektrikli kontroller ile güçlendirilmiş. Ayrıca, 150 milyon dolar yatırım yaptığı bir firma olan Velodyne'den "Puck" modeli gibi gözüken düşük profil LIDAR ünitelerine de sahip.



Kameralar ve diğer parçalar düzgün bir şekilde aracın tavanına yerleştirilmiş. Bu yüzden de araç, otonom bir araç olduğunu diğer modellere göre çok daha az belli etmekte. Buna karşılık 2013 yılından beri kullanılan en son otonom Fusion modeli 4 büyük LIDAR ünitesine sahipti. Ford, bu sayıyı ikiye indirirken araca daha geniş ve daha iyi hedefleyen bir görüş vermeyi başarmış durumda. Bagajda bulunan büyük bilgisayar, bir saatte bir terabyte veriyi işleyebiliyor. İşlenen bu veriler de gezinti, nesne tanıma, AI ve bilgisayar görüşü gibi pek çok farklı özelliğin kullanılmasına imkan tanıyor.







Yeni Fusion, firmanın "2021'e kadar tamamen otonom SAE Seviye 4 yeteneğine sahip seri üretim araç geliştirme" hedefine doğru önemli bir adım. SAE Seviye 4 araçlar, kampüsler gibi belirli coğrafi konumlarda tamamen otonom çalışabilen araçlar anlamına geliyor (Seviye beş ise aracın herhangi bir yerde kendi başına ilerleyebileceği anlamına gelmekte). Otomobil üreticisi, bu araçlardan 90 adet üreterek bunları Arizona, Kaliforniya ve Michigan'da önümüzdeki yıllarda test etmeyi planlamakta...