Yeni Fuar Alanına Meclisten Onay Çıktı

İnegöl Belediyesi meclis toplantısında 70 dönümlük araziye yapılması planlanan fuar alanı için onay çıktı.



İnegöl Belediyesi yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Alinur Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Akhisar mahallesi girişindeki 70 dönüm araziye planlanan yeni fuar alanının yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına onay çıktı. Üstlenici firmaya 30 yıllığına tahsis edilecek ve belediyenin yıllık 100 bin lira kira bedeli ile vereceği alan 24 Ocak 2017 tarihinde ihale edilecek.



Başkanı Alinur Aktaş, "İnegöl Belediyesi, arak 30 Milyon lira değerindeki bir yeri 30 yıllığına ve 30 yıllık kira bedeli olarak 3 milyon liraya karşı tarafa veriyor. Nihayetinde karşıda özel kuruluş var. Mobilyacılarımız da Ankara veya farklı yerlerden alacakları desteklerle mobilyanın geleceği adına güzel bir fuar alanı hayata geçireceklerdir. Burası İnegöl'ün altın değerli yerlerinden bir tanesidir. Onları da bu projede koşturmak adına gerekli sorumluluğu ve gayreti elimizden geldiğince ortaya koyacağız. Çevre düzenlemesi ve benzeri iş ve işlemlerle ilgili gerekenleri yapacağız" dedi.



Ayrıca meclis toplantısında 28 gündem ve 4 takrir maddesi görüşülerek karara bağlanırken, ayın başarılı personeli seçilen 3 kişiye küçük altın hediye edildi. - BURSA