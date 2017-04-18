Yeni Encümen Üyelerinden İlk Toplantı

Salihli Belediye Meclisinin Nisan ayı toplantısında gizli oyla seçilerek bir yıllık süre ile görev yapacak olan encümen üyeleri ilk toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığı'nda gerçekleştirdi.



Salihli Belediye Meclisinin Nisan ayı toplantısında gizli oyla seçilerek bir yıllık süre ile görev yapacak olan encümen üyeleri ilk toplantısı gerçekleştirildi. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında Salihli Belediyesi encümen salonunda gerçekleştirilen toplantıya encümen üyeleri Basri Ersoy, Gürol Ersoy ve Cihan Sarı'nın katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Kayda, yeni dönemin ilk encümen toplantısının hayırlı olması temennisinde bulunarak encümen üyelerine başarılar diledi. Başkan Kayda, geçmiş dönemde görev alan encümen üyeleri İsa Yıldırım, Emre Erol ve Cihan Sarı'ya da yapmış oldukları hizmet ve çalışmalardan dolayı teşekkür etti.



Öte yandan Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirilen ilk encümen toplantısında, gündemde bulunan 20 madde görüşülerek karara bağlandı. - MANİSA