Yeni Emniyet Amiri Göreve Başladı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliği'ne yeni atanan Ümit Erdenk'i makamında ziyaret etti.



Yeni atanan Pazaryeri İlçe Emniyet Amiri Ümit Erdenk'e yeni görev yerinde başarılar dilediğini belirten Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Ümit Erdenk bey ile ilçemiz hakkında istişarelerde bulunduk. Kendilerine bizi makamlarında kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK