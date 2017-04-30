Yeni Düzenlemeye Yerel Kanallardan Destek

Anadolu Yayıncılar Derneğinden, "Yeni KHK doğrultusunda RTÜK tarafından yapılacak çalışmaların medya sektörüne katkılar sunacağı açıktır. Bu çerçevede Başbakan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş'a ve hükümetimize dernek olarak teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulunuldu.



Dernekten yapılan yazılı açıklamada, uzun zamandır ısrarla dile getirdikleri televizyon yayınlarıyla ilgili sorunlar konusunda hükümetin 690 sayılı KHK ile yeni düzenlemelerde bulunduğu anımsatıldı.



Kamuoyunun en çok şikayet ettiği arkadaşlık ve benzeri konularda yasaklayıcı kararlar alındığı belirtilen açıklamada, yeni KHK ile yabancı lisanslarla çeşitli yayın platformları üzerinden şans, lotarya, yarışma gibi adlar altında halkın kandırılmasına yol açan, halkın sağlığıyla oynayan ürün satışları yapan televizyonların yayınlarının durdurulması ve cezalandırılmalarının mümkün olacağı aktarıldı.



Şimdiye kadar söz konusu yayınlar yabancı lisansla ve çeşitli platformlar üzerinden yapıldığı için RTÜK'ün bu konuda kesin ve bağlayıcı kararlar alamadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu durum, hukuk içinde meşru yayın yapan, telif, RTÜK payı ödeyen kanallarla haksız rekabet oluşturuyordu. Yapılan bu düzenlemeyle bundan böyle RTÜK lisanslı, yabancı lisanslı ayrımı ortadan kalkacağı için eşitlik sağlanmış olacak. Yeni KHK ile ayrıca bilhassa yerel ve bölgesel televizyonların korkulu rüyası olan idari para cezalarıyla ilgili de yeni düzenlemelere gidilmiş bulunmakta.



Cezaların gelir esaslı ve uyarı merkezli değerlendirilecek olması Anadolu medyası için bir rahatlık getirecektir. Yeni KHK doğrultusunda RTÜK tarafından yapılacak çalışmaların medya sektörüne katkılar sunacağı açıktır. Bu çerçevede Başbakan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş'a ve hükümetimize teşekkür ediyoruz."