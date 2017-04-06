Yeni Dünya Düzeni İnşasında Türkiye'nin Rolü ve Karaman'ın Geleceği" Konferansı

Karaman'da konferans veren ANKA Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mehmet Hakan Sağlam, "İki tane lider var ki aşağı yukarı bu coğrafyanın tamamını ve dünyanın geri kalanını, bölgesini şekillendiriyor. Bunlardan bir tanesi Sayın Erdoğan ve bir tanesi Putin" dedi.



Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Genç Araştırmacılar Öğrenci Topluluğu tarafından ANKA Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mehmet Hakan Sağlam'ın konuşmacı olarak katıldığı "Yeni Dünya Düzeni İnşasında Türkiye'nin Rolü ve Karaman'ın Geleceği" konulu konferans düzenlendi. 15 Temmuz Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa, Vali Süleyman Tapsız, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, daire müdürleri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Açılış konuşması yapan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin, yeni ve güçlü Türkiye'nin hayaline yakışır şekilde üzerine düşen bütün çalışmaları yapacağını ve yapmak durumunda olduğunu söyleyerek, "Yeni dünyanın inşası, düzeni, hak ve adaleti, ahlakı, paylaşımı, haksızlıkları yok etmenin, kısacası insanoğluna yakışır ve daha yaşanır bir dünya var etmenin kuşkularını sağlamaktan geçmektedir. Şüphesiz ki geçmişten yaşadığımız güne kadar birçok değişme ve gelişme yaşandı. Dünya var oldukça bahsi geçen değişim ve gelişmeler de sürmeye devam edecektir. Bugün yeni bir dünya düzeni oluşturulmaya çalışılıyor ve ülkeler yeni stratejiler geliştirmeye çalışıyor. Fakat Türk milleti olarak yeni dünya düzeni oluşturmasında ülkemiz ve milletimiz ile birlikte söz sahibi olma durumundayız. Yeni dünya düzeni birlikte ve beraberlikte ayağa kalkan, zorluklar karşısında yılmayan, ülkemizin tarihteki misyonunu yeniden canlandıran, bu misyon için gece gündüz demeden bu ülke için çalışan insan olmak durumundayız" dedi.



"Türkiye, süper güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyor"



"Yeni Dünya Düzeni İnşasında Türkiye'nin Rolü ve Karaman'ın Geleceği" konulu konferansta konuşan ANKA Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mehmet Hakan Sağlam, Türkiye'nin süper bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade etti. Sağlam, "Birçok kişi Türkiye'de güncel, siyasi konular içerisinde o kadar farklı şeyler tartışıyor ki ama aslında hepimiz tarihe tanıklık ediyoruz. Gerçekten yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Atlantik'in diğer tarafında her şey birbirine girmiş durumda. Avrupa'ya bakıyorsunuz, Avrupa içerisinde çok ciddi sıkıntılar var, işsizlik hat safhada. Ama bu coğrafyada da gittikçe büyüyen, güçlenen ve dikkatleri üzerine çeken bir Türkiye var. Tabii bu büyüyen Türkiye'nin oluşmasında, buralara gelmesinde etkili olan bazı faktörler var, bazı kişiler var. Yani bu coğrafyada evet bugün tarih yazılıyor, bundan 10 sene sonra, 20 sene sonra bugünlere baktığımızda, biz çağın değiştiğini görmüşüz ama biz farkında değilmişiz diyeceğiz. İki tane lider var ki aşağı yukarı bu coğrafyanın tamamını ve dünyanın geri kalanını, bölgesini şekillendiriyor. Bunlardan bir tanesi Sayın Erdoğan ve bir tanesi Putin. Bu iki lider de dikkat edin bütün saldırılar bu iki liderin üzerinde. Kendilerine yapılan bütün saldırılara karşı tek bir hedefleri var ülkemizin kalkınması bizim için önemlidir. Biz de artık süper bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.



"Akıncı Hava Üssünde ceset torbaları bulundu"



"Biz Türkiye olarak bu kadar büyüyoruz ama düşman da çok" diye konuşan Sağlam, "İşte 15 Temmuz gecesi bizim ülkemiz elimizden kayıp gidiyordu. 15 Temmuz'da ne olacağını anlamak için Irak'a bakmanız yeterlidir. Akıncı Hava Üssünde 100 bin tane ceset torbası bulundu. Bazı kişiler zannediyor ki bu ceset torbalarının içerisine AK Parti'ye destek veren, AK Partili milletvekilleri, belediye başkanları, AK Parti'ye destek veren medya mensupları girecekti. O ceset torbalarının içerisine kendilerinden olmayan kim varsa girecekti. Türkiye'de belki 5-6 ay içerisinde abartı olmasın ama 5 milyon kişi öldürülür ve yok edilirdi" dedi. - KARAMAN