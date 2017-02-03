Sinema ve Psikoloji Atölyesi, 'Yeni Dönem Türkiye Sineması ve Karakterlerin Öyküleri'yle 3 Şubat'ta ikincikat'ta...



"Sinema ve Psikoloji Atölyeleri'nde bu hafta konumuz; "Yeni Dönem Türkiye Sineması ve Karakterlerin Öyküleri".Türkiye Sineması'nda kahraman odaklı filmlere yönetmenler ışığında getirilen yeni soluğu konuşmayı hedefleyen programımızda son dönem sinemamızdan iki film konuşulacak. Mavi Dalga ve Nefesim Kesilene Kadar'ın izinde, kahramanların bakış açısının masaya yatırılacağı program ayrıca Mavi Dalga filminin yönetmenlerinden Zeynep Dadak'ı, oyuncularından Ayris Alptekin ile Nazlı Bulum'u ve Babamın Kanatları filminin yönetmeni Kıvanç Sezer'i de misafir edecek."



İncelenecek filmler: Mavi Dalga (2013), Babamın Kanatları (2016)



Bilgi için: 0545 462 45 28



Moderatörler: Ceren Boz- Sezen Sayınalp



Ceren Boz kimdir?



Marmara Üniversitesi Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Çeşitli sinema dergilerinde yazıları yayınlandı. Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk üzerine çalıştı. Farklı disiplinler üzerine yerli ve yabancı bir çok sanatçıyla eğitimlere katıldı. Sinema üzerine uzun süre eğitmenlik yaptı. Çeşitli oyunlarda oyunculuğun yanı sıra oyun yazarlığı yapmaktadır. Halen İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nde doktora programına devam etmektedir.Sezen Sayınalp kimdir? Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmasının ardından sinema çalışmaları ile yakından ilgilenen Sezen psikoloji içerikli çeşitli dergilerde çalışmıştır ve Fil'm Hafızası Online Sinema platformunda yazıları yayınlanmıştır. Toçev'de çalıştığı dönemlerde Çocuk ve Ergen Psikolojisi konularında gözlem yapma fırsatı bulmuştur. Art Yayın Grubu'nun bir diğer dergisi olan Psikesinema'ya yazılarıyla katkı sağlamaktadır. Sinema ve psikoloji tutkusunun birleştiği kariyerine Bahçeşehir Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon yüksek lisans programı ile devam etmektedir.