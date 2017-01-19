Yeni Doğan Bebeğini Çöpe Atan Annenin Yargılanması

Eskişehir'de özel bir hastanenin tuvaletinde doğum yaptıktan sonra bebeğini çöp kutusuna attığı öne sürülen kadının yargılanmasına başlandı.



Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz yargılanan anne K.Ç. (19) hazır bulundu.



K.Ç, savunmasında, erkek arkadaşı O.Ş. ile ilişkisi sonucu hamile kaldığını fark ettikten sonra bunu ailesinden gizlediğini söyledi.



Kilolu olması nedeniyle kimsenin kendisinden şüphelenmediği belirten K.Ç, şunları dile getirdi:



"Hiç kimse hamile olduğumu bilmiyordu. Annemle karın ağrısı şikayeti nedeniyle özel bir hastaneye gittik. Yanından ayrılıp tuvalete girdim. Sancılarım artmıştı. Tuvalette doğum yaptım. Çok korktuğum ve paniğe kapıldığım için bebeği çöp kutusuna bıraktım. Daha sonra içeri gelenler beni yerde kanlar içinde bulmuş. Korkumdan ne yaptığımı bilmiyordum."



Duruşma süresince ağlayan K.Ç, bebeğini öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürerek, beraatını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Olay



Geçen eylül ayında kent merkezindeki özel bir hastaneye karın ağrısı şikayetiyle giden K.Ç, tuvalette tek başına doğum yaptıktan sonra bebeğini çöp kutusuna atmıştı. Daha sonra hastane görevlilerince bulunan anne K.Ç. ve bebeği tedavi altına alınmıştı. Tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan anne K.Ç, hakkında dava açılmıştı. Yeni doğan erkek bebek ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmişti.