Yeni Delhi'de Medya Gözüyle Türkiye-Hindistan İlişkileri Konuşuldu
YENİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği Hindistan ziyareti öncesi Yeni Delhi'de düzenlenen "Sabah Yazarlar Kulübü" paneline katılan medyanın önde gelen isimleri, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi için neler...
YENİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği Hindistan ziyareti öncesi Yeni Delhi'de düzenlenen "Sabah Yazarlar Kulübü" paneline katılan medyanın önde gelen isimleri, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi için neler yapılabileceğini değerlendirdi.
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, panelin açılışında yaptığı konuşmada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 2015'te G-20 Zirvesi için geldiği Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile samimi bir dostluk kurduğunu söyledi.
Akarca, Hindistanlı gazetecilere seslenerek, "Bu iki liderin yönetimindeki Türkiye ve Hindistan'ın yakın gelecekte daha sıkı bir iş birliği sergileyeceğini düşünüyorum. Bu iş birliğinin sağlanması için biz elimizden geleni yapacağız, sizlerden de katkı sunmanızı bekliyoruz. Geleceğimiz birlikte." dedi.
Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Hindistan'ın sergilediği ekonomik performans ve sahip olduğu demokrasiyle Türk insanından büyük saygı gördüğünü belirterek, "Dünyanın bu bölgesinde böyle kaliteli bir demokratik sistemi, böyle bir ekonomik performansla inşa edebilmek gerçekten hiç kolay değil." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla çok renkli bir demografik yapısının bulunduğuna işaret eden Alkin, 6 yıldır Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerden ciddi bir destek görmeden 25 milyar dolarlık kaynağın 3,5 milyonu aşkın Suriyeli sığınmacı için harcandığına dikkati çekti.
Alkin, "Mülteciler konusunda Hindistan ile iş birliği yapmak Türkiye'yi gerçekten memnun eder, özellikle eğitim ve gıda konularında mültecilere yönelik ortak programlar planlayabiliriz. Önümüzdeki süreçte Hindistan ile birlikte atılacak adımlara şahit olabiliriz." diye konuştu.
Her iki ülkenin de geleceğinin parlak olduğunu vurgulayan Alkin, "Uluslararası çalışmalara göre, yakın gelecekte Çin, Brezilya, Güney Kore, Hindistan, Meksika, Rusya ve Türkiye'den oluşan E-7 ülkeleri, ulaşacakları milli gelir seviyeleriyle bugünkü G-7 ülkelerinin yerini alacak. Dolayısıyla dünyada biriken sermaye, aralarında bizim de olduğumuz yedi ülkeye daha hızlı akacak." değerlendirmesinde bulundu.
"Türkiye ve Hindistan aynı ligde"
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik de Hindistan'ın dünyanın en büyük 7. ekonomisi ve G-20 üyelerinden biri olduğunu hatırlatarak, "Türkiye ise dünyanın en büyük 17. ekonomisi ve G-20 üyesi. Bugün gelişmekte olan her iki ülkenin ekonomisi, geleceğin muhtemel büyükleri olarak gösteriliyor. Ülkelerimiz aynı ligde yer alıyor, neden iş birliği yapmayalım, tabi ki yapacağız." dedi.
Çevik, Hindistan'ın ve iki ülke arasındaki ilişkilerin son 30 yılda muazzam bir değişim gösterdiğine dikkati çekerken, "Değişmeyen tek şey mükemmel demokrasiniz. Dünyada demokrasiyle yönetilen en kalabalık ülke Hindistan. Farklı gelir düzeyindeki bu kadar kalabalık bir nüfusa sahip olmanıza ve çok çeşitli problemlerle boğuşmanıza rağmen tüm zorlukların üstesinden gelerek başarılı oldunuz. Aynı başarıyı Türkiye de gösterecek." ifadelerini kullandı.
İki ülkenin birçok ortak noktası olduğunu anlatan Çevik, "Hindistanlı liderler sadece insanlığın sahip olduğu değerleri yüceltmekle kalmadı, aynı zamanda daha adil ve eşit bir uluslararası düzen için mücadele ettiler. Bunun benzeri bir mücadeleyi bugün Türkiye'nin çok güçlü bir şekilde desteklediğini görüyoruz." dedi. Çevik, şöyle devam etti:
"Mahatma Gandhi'nin görüşleri, günümüzde dünya çapında ezilmişlerin ve haksız muamele görenlerin yanında olmaya çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getiriliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde ciddi reformlar yapılması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, dünya beşten büyüktür."
Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz, en son 2014'te 10'uncusu düzenlenen Türkiye-Hindistan Karma Ekonomik Komisyonu toplantılarının ve 1996'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu çatısı altında kurulan Türkiye-Hindistan İş Konseyi'nin faaliyetlerinin önemine vurgu yaparak, son yıllarda iki ülke arasındaki iş birliğinin ivme kazandığını söyledi.
Türkiye ve Hindistan arasındaki bağları güçlendirerek iş birliğini artırmanın yollarını keşfetmek için Yeni Delhi'de bulunduklarını belirten Oğuz, "Gelecek, ekonomik ilişkileri geliştirecek yeni fırsatların varlığı açısından umut verici görünüyor." diye konuştu.