Yeni, Dekoratif "Led Işıklı Bitkiler" Büyük İlgi Görüyor

Evimizde yetiştirdiğimiz bitkiler farklı bir boyuta taşınıyor. Tasarımcı Marde Fe tarafından tasarlanan "led ışıklı bitkiler" evlerinizi aydınlatıyor.



Doğal görüntü ile led ışıkları bir araya getiren tasarımcı, bitkilere farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Her bitkinin kendine has bir özelliğinin olmasının yanı sıra, yapay bitkilerin yaprakları da organik materyallerden yapılıyor. Doğal görünen "led ışıklı bitkiler"in en önemli özelliği ise suya ihtiyaç duymuyor olmamaları.



Evde bitki yetiştirmek isteyip zamanı olmayan insanlar için tasarlanmış ürün, evinizi güzelleştirilirken bitki ile uğraşmanıza da gerek kalmıyor. Bu tasarımın bir diğer özelliği ise akşamları led ışıklar sayesinde evinize farklı, şık bir hava katması.