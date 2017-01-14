AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi ile artık iktidarı halkın seçeceğini, halkın güven ve desteğini alan siyasetçilerin iktidara gelebileceğini söyledi.



Milletvekili Köse, yaptığı yazılı açıklamada, muhalefetin Cumhurbaşkanlığı sistemi ile rejimin değişeceğini iddia ederek, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştığını belirtti.



1961 Anayasasından sonra başkanlık sisteminin sürekli gündeme geldiğini belirten Köse, birçok siyasetçinin başkanlık sistemini savunduğunu ifade etti.



Köse sözlerini şöyle sürdürdü:



"Turgut Özal, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş başta olmak üzere birçok siyasetçi, parlamenter sistemin değişmesi gerektiğini ve ülkemiz için en iyi yönetim sisteminin başkanlık olduğunu belirtmişlerdir. Hayatları siyaset olmuş, muhalefet liderliği, bakanlık, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yapmış bu liderler de mi rejimi değiştirmek istemiştir?



Cumhurbaşkanlığı sistemi ile artık, başbakanları pijamaları ile karşılayan medya patronları olmayacaktır. Bu sistem değişikliği ile bir daha 367 diye bir garabet hortlamayacaktır. Bu sistem değişikliği ile e bildirgeler yaşanmayacaktır."



Cumhurbaşkanlığı sistemi ile 27 Nisan, 12 Eylül, 27 Mart ve 15 Temmuzların tarihe karışacağını ifade eden Köse, artık iktidarı halkın seçeceğini, halkın güven ve desteğini almış siyasetçilerin iktidara gelebileceğini belirtti.