Yeni Çöp Kamyonları İle 74 Mahalleye Eş Zamanlı Hizmet Gidecek

Bunun yanında 45 mahallenin çöp toplama işlemini gerçekleştiren Sındırgı Belediyesi araç filosuna kazandırdığı 3 adet 15+1 metreküplük yeni çöp kamyonları ile 74 mahalleye eş zamanlı hizmet götürecek. Program dâhilinde çöp konteynırları yerleştirilerek 74 mahallede çöp toplama, çevre ve tuvalet temizliği gerçekleştirilecek.

Çöp toplama işlemlerinde kullanılacak araçlar belediye binası önünde düzenlenen törenle tanıtıldı. Kesilen kurban ve dualar ile 3 adet 15+1 metreküp, 3 adet 7+1 metreküplük çöp toplama araçları hizmete başladı.

Mahallelerin coğrafi konumları göz önünde bulundurularak 3 büyük, 3 küçük araç ve toplam 35 personel ile çevre temizlik ve çöp toplama işlemlerinin gerçekleştirileceğini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş"İlçemizin büyükşehir belediye kapsamına alınması ile birlikte hizmetlerimize faal olarak devam ediyoruz. Bugün 44 mahalleye kadar temizlik hizmetini ulaştırmıştık, bundan sonra inşallah 74 mahallemizin tamamı ile ilgili temizlik işlemlerine başlıyoruz. Bu amaçla da yeni halemizi yaptık. İhale kapsamında da 3 tane 15 metreküplük kamyonumuz geldi. Toplamda 6 kamyon ve 35 personelimiz ile ilçemizdeki temizlik faaliyetini yürüteceğiz. Aynı zamanda da her mahallemize girdiğimizde vatandaşlarımızın kullandığı tuvaletlerimizi de temizliyoruz. Böylece artık Büyükşehrin ve Sındırgı Belediyesinin imkânları vatandaşlarımızın ayağına ulaşmış oluyor. Tabi ki bu konuda gayret eden ve bu işi yapan kardeşlerimizi kutluyorum, tebrik ediyorum. İnsanların en pis dediğimiz işlere dokunmazken onların yaptığı işlemler, çocuklarının rızkını kazanmak için yapıyorlar. Zor bir işi en güzel şekilde yapıyorlar. Bütün belediye personelimi özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum. Yeni alınan araçlarımız ilçemize ve belediyemize hayırlı olsun. Rabbim kazasız belasız hizmet etmeyi nasip etsin." Dedi.

Düzenlenen törene Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, daire amirleri, belediye personeli, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

