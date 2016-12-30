Yeni Çipli Kimlikler Nasıl Alınacak? Çipli Kimlikler Ne Kadar Olacak?

Çipli kimlik kartları 2 Ocak itibariyle dağıtılacak. Çipli kimlik kartları nasıl alınacak? Çiplik kimlik kartı başvuruları nasıl olacak? Çipli kimlikler için ne kadar ücret ödenecek? İçişleri Bakanlığı, çipli kimlik kartlarının dağıtımına 2 Ocak 2017'de başlanacağını ve 16 TL ücret alınacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından çipli kimlik kartlarının dağıtımına 02 Ocak 2017 tarihinde başlanacağı belirtildi.

ÇİPLİK KİMLİK KARTI NASIL ALINACAK?

Çipli kimlik kartları 2 Ocak itibariyle dağıtılacak. Peki çipli kimlik kartları nasıl alınacak? Yapılan açıklamada; "İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen T.C. Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi kapsamında 14 Mart 2016 tarihinde Kırıkkale ilinde başlatılan projenin genel uygulamasına 02 Ocak 2017 tarihi itibariyle tüm illerde başlanacaktır. Uluslararası standartlara uygun, kolay taşınabilir, taklit ve sahteciliğe olanak tanımayan, biyometrik (parmak izi, damar haritası, el ayası) unsurlar içeren çipli Kimlik Kartları, T.C. Kimlik Numarasında olduğu gibi E-Devlet Projesinde Tek Kart-Tek Şifre uygulamasının da temelini oluşturacaktır.

ÇİPLİ KİMLİK KARTLARI NE KADAR?

Çipli kimlik kartları için ne kadar ücret ödenecek? Başvurular, internetten (e-kimlik) ya da çağrı merkezinden (Alo 199) yapılacağı gibi ilçe nüfus müdürlüklerine de randevusuz olarak yapılabilecektir. Yeni kimlik kartı değişiminde vatandaşlardan; nüfus cüzdanı veya tanıtıcı kimlik belgesi ile 15 yaşından büyükler için son atlı ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir. Basımı Genel Müdürlükçe yapılacak ve kişilerin başvuru sırasında belirttiği adres de teslim edilecek her kimlik için 16,00 TL değerli kağıt bedeli alınacaktır" denildi.





