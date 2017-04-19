Yeni Çarşı Polis Merkezi Amirliği İnşaatı Tüm Hızıyla Sürüyor

Bilecik'te kısa bir süre sonra hizmete girecek olan yeni Çarşı Polis Merkezi Amirliği binasının inşaat yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.



Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yanında yıllardır vatandaşların huzur ve güvenliği için hizmet veren Çarşı Polis Merkezi Amirliği yeni yerine taşınmaya hazırlanıyor. Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde yapımı halen devam eden yeni binasında ince işçilik çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediliyor. Çatısı yapılıp dış kısmının sıvasının ardından montolama ve boyama işlemleri başlanan inşaatın 2017 yılı içersin de tamamlanacağı kaydedildi. Bilecik İl Özel İdaresi Plan Proje ve Yatırım İnşaat Müdürlüğü 3 milyon 42 bin TL sözleşme bedelli ile ihale edilen Bilecik Çarşı Polis Merkezi Amirliği binasının modern yeni polis karakol binası olarak hizmete girdiğinde, engelli vatandaşların ulaşımına da uygun olacağı öğrenildi. - BİLECİK