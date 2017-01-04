Yeni Bulduğu İşe Başlamadan İntihar Etti

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde, sanayi sitesinde bir tamirhanede pazartesi günü işe başlayacak olan 24 yaşındaki Mehmet Bekçi, çenesinin altına dayadığı tüfeği ateşleyerek yaşamına son verdi.



Körfez Ali Hocalar Mahallesi'nde oturan Mehmet Bekçi, bir süredir işsiz olması nedeniyle bunalıma girdi. Bekar olan Mehmet Bekçi, sanayi sitesinde bir tamirhanede iş buldu. Pazartesi günü işe başlayacak olan Mehmet Bekçi, yaşadığı bunalımın etkisinden kurtulamadı. Mehmet Bekçi dün akşam anne ve babasının komşularına gittiği sırada çenesinin altına dayadığı tüfeği ateşledi. Misafirlikte dönen Nurettin Bekçi, eve girdiğinde oğlunun cesediyle karşılaştı. Mehmet Bekçi'nin cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Bekçi'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.



- Kocaeli