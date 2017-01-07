Yeni Buffon'a 40 Milyon Euro!

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16 yaşında Milan'ın kalesini ele geçirerek büyük bir başarıya imza atan Gianluigi Donnarumma'ya teklif yağıyor. 18yaşınıdoldurmadığı için hiç bir kulüple uzun süreli bir sözleşme imzalayamayan süper yetenek için Juventus 40 milyon euroyu gözden çıkardı. 38 yaşındaki Buffon'un futbolu bırakmasının ardından kaleyi Donnarumma'ya teslim etmek isteyen Juventus, genç futbolcuya da senelik 10 milyon euro teklif edecek.

Donnarumma geçtiğimiz yıl İtalya Milli takımına çağrılmış ve 1911 yılından beri kadroda yer alan en genç futbolcu olarak rekor kırmıştı. Donnarumma'nın, milli takım arkadaşı efsanevi kaleci Gianluigi Buffon ilk kez İtalya Milli Takımı formasını giydiğinde ise Donnarumma henüz doğmamıştı.