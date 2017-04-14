Yeni Botanik Bahçesi Dünyaya Tanıtılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek olan 6. Küresel Botanik Bahçeleri adlı kongrede "Yeni Botanik Bahçesi"ni tanıtacak.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplumdaki Botanik Bahçeleri'nin rolü ve önemi üzerine tartışmalar ve yenilikçi düşüncelerin canlandırılması amacıyla 26-30 Haziran 2017 tarihinde düzenlenecek olan kongrede, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı "Yeni Botanik Bahçesi Projesi"ni sunmaya hak kazandı.



Türkiye'yi Uluslararası Botanik Bahçeleri Birliği Platformu'nda 3 farklı kongrede temsil eden Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, düzenlenen bu kongrelerle yeni bakış açıları geliştiriyor.



Kongrelerde botanik bahçeleriyle ilgili sunumlar yapılırken, ülkelerarası iletişimlerin kurulması, geliştirilmesi ve güçlenmesi de sağlanıyor.