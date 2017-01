Yeni BM Genel Sekreteri Guterres'i Büyük Sorumluluklar Bekliyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği koltuğunu Ban Ki Moon'dan devralacak Antonio Guterres'i zorlu bir görev bekliyor.



Portekiz'de 1995-2002 yılları arasında başbakan olarak görev yapan ve 1 Ocak 2017'de BM Genel Sekreterliğini devralacak olan diplomatın önünde zorlu ve kritik dosyalar bulunuyor.



Arabulucu ve tarafsız kimliğiyle ön plana çıkan Guterres, Suriye dosyasından, Batı ve Rusya arasındaki zorlu ilişkilere, dünyanın farklı bölgelerinde yükselen terör olaylarından, mülteci dramına, Afrika'da yoksulluk ve çevre sorunlarına kadar çok sayıda küresel soruna çözüm arayışı içerisinde olacak.



Fakat Birleşmiş Milletler'den bu konularda somut çözümler beklenirken, kurumun bir çok alanda çaresiz kalması ve uluslararası arenada ağırlığını yitirmesi Guterres "BM'ye saygınlığı yeniden kazandırabilecek mi" sorusunu akıllara getiriyor:



Bazı uzmanlara göre, Guterres kurtarıcı bir lider olma yolunda emin adımlarla ilerliyor:



"Küresel siyasetin gerçekliği hakkında ve zorlu konularda derin bir bilgiye sahip olması, onun bu alanda samimi adımlarla ilerleyeceğini gösteriyor. Yoksul halk ve göçmen sorunlarını ön plana çıkartarak, uluslararası kamuoyunun daha fazla rol almasını sağlayacak. Sadece sözde kalmayarak somut adımlar atılmasını sağlayarak çözüm bulma kapasitesine sahip bir lider."



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi tarafından oy birliği ile seçilen eski Portekiz Başbakanı Antonio Guterres, "İnsan onurunu çalışmalarının merkezine" koyacağını ifade etti:



"İnsan haklarını savunan bir vizyonu benimseyerek ve temsil ettiği değerler hakkında ciddi bir bakışa sahip olarak, her geçen gün kötüye giden bu eğilimi değiştirebileceğimize inanıyorum. "



Son 10 yılda, savaş ve çatışma bölgelerini ve mülteci kamplarını ziyaret eden ve "insanların çektiği acılara doğrudan şahit" olduğunu belirten pragmatik diplomatın başkanlığıyla BM'nin yeni bir vizyona kavuşması bekleniyor.



Fakat bazı uzmanlar, Guterres'in her ne kadar başbakanlık ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği görevinde başarılı bir döneme imza atsa da, BM'nin daimi üyeleri tarafından yönlendirileceği için gerekli reformları hayata geçirmekte başarısız olacağına inanıyor.



Birleşmiş Milletler uzmanı Richard Gowan, Portekizli diplomatın her ne kadar "sivri dilli" biri olmasa da, seçilmek için Çin ve Rusya'ya büyük tavizler vermiş olabileceğini iddia ediyor.



