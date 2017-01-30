Yeni Blackberry, Canlı Canlı Göründü!

BlackBerry'nin henüz satışa sunulmayan yeni telefonu Mercury, şimdi de televizyon dizisi "Last Man Standing"in bir bölümünde, Tim Allen tarafından canlandırılan Michael Baxter'ın elinde göründü.



Telefon, Allen'ın karakterinin elinde birkaç kez göründüğü için onu yakından incelemeniz mümkün. BlackBerry Mercury, ilk olarak Ocak'taki CES'te (Tüketici Elektronikleri Fuarı) gösterilmişti. Cihaz gösterildiği sırada kullanılan BlackBerry yazılımı oldukça yeniydi. Mercury'nin Şubat'taki MWC'de (Mobil Dünya Kongresi'nde) gösterilmesi bekleniyor ancak BlackBerry'nin telefonu başka yerlerde göstermekten çekinmediği kesin.







Tim Allen'ın BlackBerry telefonlarının, özellikle klavyeli modellerin hayranı olduğu söyleniyor. Allen daha önce BlackBerry Passport ve BlackBerry Priv gibi cihazlarla da görülmüştü. Dizideki diğer karakterlerin ise BlackBerry DTEK60 gibi diğer BlackBerry modellerini kullandıkları fark ediliyor. Belki de bir ürün yerleştirmeyle karşı karşıyayız ancak yine de BlackBerry'nin bu şekilde kendini göstermiş olması heyecan verici.



BlackBerry Mercury'ye geri dönersek, yeni cihazın 4,5 inç'lik 4: 3 oranlı bir ekranla geleceği biliniyor. Ekran çözünürlüğü şimdilik bilinmeyen telefon, iddialara bakacak olursak dokunmaya duyarlı QWERTY klavye, boşluk tuşuyla entegre parmak izi tarayıcısı, 3,5mm kulaklık girişi, USB Type-C portu, 3.400mAh pil, orta düzey Qualcomm Snapdragon 625 işlemci ve 3GB RAM ile gelecek. Mercury'de kamera olarak 18 megapiksellik veya 12 megapiksellik bir birimle karşılaşabiliriz.