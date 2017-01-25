Yeni Bir Spor Kanalı Geliyor!

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), Spor Toto 2. ve 3. Lig maçlarının canlı yayınlanması için TFF TV projesini önerdi.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, Spor Toto 2. ve 3. Lig maçlarının canlı yayınlanması için oluşturulan TFF TV projesini kamuoyuyla paylaştı.

TPFD tarafından paylaşılan projenin detayları şöyle:

TFF TV projesi nedir?

Alt Ligler canlı yayınları projesi, Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig için tüm maçların canlı yayınlanması, maçların hafta içi ve hafta sonuna dağıtılması ve futbol kulüpleri ile futbolcuların daha görünür kılınmasın sistematik hale getiren bir platformdur.

Yayınlar nasıl yapılacak?

Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig'de her hafta oynanacak toplam 45 maçın tamamının yayını canlı yayın aracı ile yapılacak. Maçların sonunda Mixzone'da Teknik Adam ve futbolcular ile röportajlar yapılacak, basın toplantıları canlı verilecektir. Yayınlar anlık olarak internetten bir platform üzerinden canlı yayınlanacaktır. İstenirse yüzlerce yerel kanala anlık olarak servis edilebilir. Her maça 1 canlı yayın aracı, 2 profesyonel personel kontrolünde canlı yayın kamerası, spikersiz, logosuz ve canlı yayınların anlık olarak TFF TV'den, yerel TV kanallarına veya mobil uygulamalara servis edilecek şekilde hazır olmasını içerir. Teklifler bu şartları içermektedir.