Yeni Bir Htc One Olmayacak Mı?

HTC, geçtiğimiz perşembe günü yeni akıllı telefonlarını tanıtmış, U Ultra ve U Play isimlerinde iki telefonu basın mensuplarıyla paylaşmıştı. Özellikle yeni U Ultra akıllı telefonun, sahip olduğu özelliklerle amiral gemisi konumuna yerleşmesiyle beraber, One ailesinin akıbeti de merak konusu olmuştu. Neyse ki beklenen açıklama çok kısa zaman içinde geldi.



HTC U Ultra Fiyatı ve Özellikleri!



U serisi altında sunulan HTC U Ultra, cam ve metal karışımı gövdesi, 5.7 inç boyutundaki ana ekranının hemen üzerinde ikinci bir ekrana daha yer vermesi ve Snapdragon 821 işlemciye sahip olmasıyla dikkat çekici görünüyor. Özellikle LG V20'nin çift ekranını U Ultra'da yer verilmesi, şirket için önemli bir hamle. 2017'de diğer akıllı telefon üreticilerinden de benzer hamleler görebiliriz.



Aslında bir süredir HTC'nin 12 Ocak'ta One X10 akıllı telefonunu tanıtması beklense de, şirket adeta ters köşe yaparak farklı bir seriyle tanıştırdı bizleri. Peki, One ailesi ne olacak?



HTC'nin Gizemli Telefonu HTC One X10



HTC'nin One M9 modelinden sonraki amirali "One" adından arındırılarak HTC 10 olarak karşımıza çıkmıştı. Bu değişimle beraber One serisine ne olacağı tartışılırken, One X10'la ailenin devam edeceğini öğrenmiştik. Ancak 12 Ocak'ta tanıtılması beklenen One X10 tanıtılmayarak, yerine U ailesi podyuma çıktı. Ancak HTC'den gelen açıklama, One ailesinin devamının olacağı yönünde. "One serisiyle ilgili tüm seçenekler masa üzerinde," diyen HTC yetkilisi, One serisinin devam edeceğinin işaretini veriyor. Ancak yoluna amiral segmentinde mi devam eder, yoksa orta segment cep modellerine mi ev sahipliği yapar, bunu gelecek gösterecek. Şu an için edindiğimiz en açık bilgi, HTC'nin U serisini genişletecek olması.