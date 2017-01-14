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Yeni Binalarda Kanalizasyon Bağlantıları Sürüyor

Yeni Binalarda Kanalizasyon Bağlantıları Sürüyor

HATSU, yeni yapılan inşaat alanlarının kanalizasyon bağlantısı yapılması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Yeni Binalarda Kanalizasyon Bağlantıları Sürüyor

Hatay genelinde altyapının bütün unsurlarının sorunsuz bir şekilde işlevini yerine getirmesi amacıyla çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini bildiren Genel Müdürlük, vatandaşlardan gelen talepler üzerine altyapı bulunmayan bölgelerde yeni hat döşemesinin yapıldığını açıkladı.

İskenderun ilçesine bağlı İsmet İnönü Mahallesi'nde çalışma yapan HATSU ekipleri, yeni yapılan bir inşaatın altyapı bağlantısının yapılması için 713. Sokakta bulunan ana hattan binaya 12 metre 150'lik pvc borular ile yeni hat döşedi ve 2 adet ana muayene bacası yerleştirdi.

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