Gazino Kültürünün Canlanmasına 4 Yıldır Katkıda Bulunan Yeni Bi' Fest'in Yaratıcılarından "Gazino Geceleri" şimdi İstanbul, Adana ve İzmir'de.



Türkiye'nin bir dönemine damgasını vurmuş, mezenin, muhabbetin ve müziğin en keyifli halinin yaşatıldığı, hatıralarımızdan silinmeyen gazino eğlenceleri, çok özel bir kadroyla bir kez daha canlanıyor. Yaklaşık 40 yıldır fantezi müzik alanında kendine özgü tarzıyla Türk müziğine damga vuran Ümit Besen, 7'den 70'e herkesin ezberlediği şarkıları ile Yeni Bi' Fest Gazino Geceleri'nde sizlere gazino keyfini doyasıya yaşatacak.



Yıllarca buğulu,unutulmaz ve güçlü sesiyle hafızalarımıza kazınan Yeliz, geçmişle bugünü Harika şarkılarıya gazino sahnesinde harmanlarken, son yıllarda Türkiye'nin en eğlenceli topluluklarından biri olanAnason Orkestrası ise geniş repertuvarı ile sizleri Türk Pop tarihinde eğlenceli bir yolculuğa çıkaracak.



Yeni Bi' Fest Gazino Geceleri, İstanbul'da başlayarak, Adana ve İzmir'de devam edecek özel bir turne ile gazino kültürünü günümüze taşıyacak.



Yeni Bi' Fest Gazino Geceleri, meze, müzik ve muhabbet ileşenlenecek sofraları, masalı oturma düzeni ve fix menü uygulaması ile efsaneleşmiş gazino kültürünü size hatırlatmaya ve yeniden yaşatmaya fazlasıyla hazır. Kaçırmamak için masanızı ayırtmayı unutmayın!



Turne Programı



31 Mart The Ritz-Carlton, İstanbul / Ümit Besen – Yeliz – Anason Orkestrası



7 Nisan Sheraton Grand Adana Hotel / Ümit Besen – Yeliz – Anason Orkestrası



8 Nisan Swissotel Büyük Efes İzmir / Ümit Besen – Yeliz – Anason Orkestrası



NOT: Tüm etkinliklerde kapı açılış saati 20: 00'dır.



Detaylar :



İl : Adana



İlce : Yüreğir



Mekan : Sheraton Grand Adana Otel



Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Yeni Bi' Fest Gazino Geceleri



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır