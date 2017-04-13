"Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı"

Genç yaşında, annesini, babasını ve kız kardeşini trafik kazasında kaybeden ve intiharı düşünürken yaşadığı deneyimlerle hayatın içine çekilen bir genci konu alan "YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN HAYATTA KALMA SANATI" 12 Nisan Çarşamba günü (Bugün) Beyoğlu Sineması'nda gösterimini oyuncuların katılımıyla gerçekleştirdi.

Türkiye, Romanya ve Portekiz ortak yapımı olan filmin oyuncu kadrosunda ise EDİP TEPELİ, DOĞA NALBANTOĞLU, AÇELYA DEVRİM YILHAN, KIVANÇ DENİZ YAVUZ, SUNA SELEN, MEHMET ESEN ve SEMA ŞİMŞEK yer alıyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini Burak Serbest üstlendiği film 36. İstanbul Film Festivali'nde Seyfi Teoman İlk Film Ödülü için yarışıyor.

16 yaşında okuduğu bir romandan etkilenerek yazdığı hikayeyi yıllar geçtikçe tekrar tekrar kurgulayan ve filmleştiren Türkiye sinemasının genç temsilcilerinden Burak Serbest filmi hakkında şöyle konuştu;"Bu hikaye bana yaşamın ne kadar değerli ama bir o kadar da bilinmezlerle dolu bir şey olduğunu hatırlatıyor. Yaşam tek bir doğrultuda ilerleyen düz ve basit bir şey değildir. Kayra bütün ailesini kaybeden, geride seveceği ve tarafından sevileceği kimse kalmadığını düşünen bir çocuk. Buna rağmen her ne kadar birkaç kere intihar etmeyi denese de hayatta kalmaya çalıştığı belli. Kayra'yla birlikte hayatın her şeye rağmen kolayca vazgeçilebilecek bir şey olmadığını keşfedeceksiniz"

"Bu film, bence neden yaşamalıyız sorusuna, sevmek ve sevilmek için cevabını veriyor ve bu cevabı da yirmi yaşındaki bir çocuğun tuhaf karavan yolculuğunda bulmak beni çok heyecanlandırıyor." diyen genç yönetmen, filmin 36. İstanbul Film Festivali'nde oyuncularının katılımıyla gerçekleşecek gösteriminin hemen ardından yolculuğuna devam edeceğini, ifade etti.