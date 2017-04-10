Yeni Başlayan 'Savaşçı'daki Kanlı Türk Bayrağı Sahnesi Yürekleri Dağladı

Askeri diziler arasına dün bir yenisi daha eklendi. Fox ekranlarında başlayan 'Savaşçı' dizisi Twitter'da anında gündem oldu. Dizide, teröristlerin Türk bayrağını yakmaya çalışırlerken bordo berelilerin yetişerek bu eylemi engellemeleri izleyici mest ederken, bir askerin tuzağa düşerek şehit olması ve kanının Türk bayrağına bulaşması yürekleri dağladı.

"BU VATAN KANLA ALINDI, KANLA VERİLİR"

Dizide kanlı bayrak sahnesi ile Osmanlı padişahı II Abdülhamid Han'ın "Bu vatan kanla alındı, kanla verilir" sözüne de göndermede bulunulmuş oldu. Bayrak sahnesi şöyledi: Bordo bereliler, teröristlerin bayrak yakma sahnesini engellemesinin ardından, bir askerin bayrağı saklaması ve göğe çekmek istemesi sonucunda teröristlerin hain pusu ile şehit düşüyor. Askerin sakladığı bayrak kana bulanıyor. Diğer askerler de arkadaşlarının kanına bulanan Türk bayrağını göklere çekiyor.



15 TEMMUZ GECESİ GÖSTERİLDİ

Dizide FETÖ'nün yapmış olduğu 15 Temmuz hain darbe girişimi de gösterildi. Korkunç geceden yaşanmış anların gösterilmesi izleyici de büyük bir etki bıraktı.