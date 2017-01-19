Yeni AP Başkanı Tajani Taahhütlerini Yerine Getirecek mi ?





Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Antonio Tajani taahütlerini yerine getirecek mi ? Birlik ve beraberlik mesajları veren İtalyan asıllı Antonio Tajani Avrupa Parlamentosu'nu daha etkili bir kurum haline getirmeyi hedefliyor:



"Her birinizle tek tek köprü kurmak istiyorum. Mevcut kurallara göre hareket edeceğim. Avrupa Parlamentosu'nun yasama yetkileri kurumlararası anlaşmaya göre işleyecek."



Liberal grup başkanı Guy Verhofstadt adaylığını geri çekerek Tajani'yi destekledi. Liberaller ile Avrupa Halk Partisi işbirliğine gitmeyi kararlaştırdı. Liberal Alman Avrupa milletvekili Alexander Graf Lambsdorff konuyu değerlendirdi:



"Avrupa Parlamentosu'nun Brexit müzakerelerinde daha büyük bir rol oynaması, Avrupa Birliği'nde reformlar konusunda, Euro Bölgesi'nin yönetim şekli ile ilgili Avrupa Halk Partisi ile oldukça sağlam bir anlaşma yaptık."



Antonio Tajani'nin Martin Schulz'dan farklı bir başkan profili sergilemesi bekleniyor. 63 yaşındaki Tajani Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformcular (ECR) Grubu Başkanı Syed Kamall'ın da kısmen desteğini aldı:



"Bir bildiri yayınladılar. Belli bir siyasi gündemi takip etmeyeceklerini ve liberallere mesafeli yaklaşacaklarını belirttiler."



Antonio Tajani İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi'ye yakın bir isim olarak tanınıyor. Tajani Berlusconi'nin sözcülerinden biriydi.



Yeşiller Avrupa milletvekili Sven Giegold yeni başkanın tartışmalı bir isim olduğunu söyledi:



"Başkanın kim olduğunu vatandaşlara anlatmak zor.



Berlusconi'nin sözcülerinden biri Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı oldu. Çekimser oylar bazı endişelerin var olduğunu gösteriyor."



Tajani Berlusconi ile birlikte Forza İtalya partisinin kurucularından biri.



Tajani AB'nin Ulaştırma ve Sanayi'den sorumlu temsilcisi olarak görev yaptığı dönemde dizel otomobillerle ilgili emisyon skandalı patlak vermişti.



Tajani İtalyanca'nın yanı sıra İngilizce, Fransızca ve İspanyolca da konuşunuyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Yeni yerine başkanı Tajani getirecek Başkan AB Parlamentosu taahhütlerini Avrupa siyaseti Gepost: 18 januari 2017