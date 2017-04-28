Yeni Anne-babalar Dikkat!

Bebeğiniz sürekli ağlıyor ve sizi hiç uyutmuyor mu? Karnı aç değil... Altı da temiz. Ateşine baktınız, o da normal. Daniel Eisenman adlı bir baba hayatınızı kurtaracak çözümü buldu ve Facebook hesabından paylaştı. Eisenman, ağlamaya başlayan minik kızı Divina'yı bir ses çıkararak susturmayı başarıyor. İngiliz The Mirror gazetesinin internet sitesinde yayınlanan videoda, minik Divina ağlamayı bırakıp, uykuya dalıyor.