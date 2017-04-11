Yeni Anayasa, Yeni Türkiye" Konferansı

Sorgun Belediyesi, kültürel etkinlikler kapsamında "Yeni Anayasa, Yeni Türkiye" konulu konferans düzenledi.



İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Türkiye'nin anayasal sürecinden bahsederek anayasaların hazırlanış şekilleri, yaşanan problemler, çözüm yolları ve yeni anayasa paketi hakkında bilgi verdi.





Bilir, anayasaların toplumsal sorunları çözen metinler olduğunu belirterek, "Osmanlı'dan bu yana Türkiye'de beş farklı anayasa yapılmıştır. Son iki anayasamız ise darbeciler tarafından yapılmış anayasalardır. Son anayasamızı yapanlar yargılandı fakat bu anayasa halen yürürlüktedir. 177 maddeden oluşan bu anayasa 18 kez değişikliğe uğramış ve 103 maddesi değiştirilmiştir." dedi.



Anayasaların yapıldığı dönemin ve hazırlayanların ruhunu yansıttığını, mevcut anayasanın da ruhunun değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Bilir, şöyle konuştu:



"Yapılan darbelerin hepsi anayasa ihlali gerekçesi ile yapılmıştır. Önce ortam hazırlanmış sonra darbe yapılmış, daha sonra da anayasa yapılmıştır. Anayasa hem devlet hem de toplum için bir düzenleyicidir. Bu zamana kadar bu düzeni darbeciler belirledi, fakat artık bu düzeni halk belirleyecek. Bu ülkede normal zamanda da anayasa yapılabileceği bilinmeli. 1982 anayasasını bir kenara bırakmadığımız sürece sorunlar bitmeyecektir. Önümüzde bir referandum var ve millet ne derse o olacak. Bu yüzden uzlaşma ile bizim değerlerimizi yansıtan bir anayasanın yapılması gerekmektedir. İstikrar için güçlü bir anayasaya sahip olmalıyız."



Konferans, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek'in, Prof. Dr. Bilir'e plaket takdiminin ardından sona erdi.