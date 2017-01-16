Yeni Anayasa ve Başkanlık Sisteminden Beklentiler" Konferansı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, anayasa değişikliği çalışmalarına ilişkin, "Bu ülkede siyasi iktidar mutlaka ve mutlaka tek başlı olmalı. Yürütme tek bir şekilde dizayn edilmeli. Tek bir muhatabımız olmalı bizim. Tek başlı bir yürütme olsun." dedi.



Adapazarı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yeni Anayasa ve Başkanlık Sisteminden Beklentiler" konulu konferansta konuşan Tekin, Türkiye'nin hükümet sistemiyle ilgili tartışmaların yeni olmadığını, daha önce de bu konuların gündeme geldiğini söyledi.



Tekin, demokratik hükümet sistemleri içerisinde değişik alternatifler olduğunu dile getirerek, "Bugün tartıştığımız başkanlık sistemleri var, parlamenter hükümet sistemleri var, meclis hükümet sistemleri var, çok değişik hükümet sistemleri var. Bunların aşağı yukarı birbirleriyle ilişkileri, benzerlikleri, farklılıkları aynı. Neyi önceliyorsunuz, neye göre bunları ayırıyorsunuz, bu soruya cevap vermek lazım." diye konuştu.



Yeni hükümet sistemi tartışmalarını anımsatan Tekin, "Ben diyorum ki bu ülkede siyasi iktidar mutlaka ve mutlaka tek başlı olmalı. Yürütme tek bir şekilde dizayn edilmeli. Tek bir muhatabımız olmalı bizim. Tek başlı bir yürütme olsun. İnşallah bu süreç, sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılır ve çağdaş, demokratik, sorumluluk sahibi bir siyasi iktidarın bulunduğu bir ülke haline dönüşürüz." dedi.