Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi' Konferansı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, "Anayasa ülkenin sadece politik makamlarını düzenliyor, siyasi makamlar arasındaki ilişkileri düzenliyor. Bu ilişkiler değiştikçe hükümet sistemi değişir hepsi bundan ibaret." dedi.



İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile İzmir Düşünce ve Araştırma Merkezi'nce Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi" konferansında konuşan Karatepe, Türkiye'nin siyasal sisteminin İngiltere'yi, bürokrasinin ise Fransayı takip ettiğini belirtti.



Türkiye'nin örnek aldığı İngiltere'nin yazılı bir anayasasının bulunmadığını, buna karşın sömürgelerine tek tek yazılı anayasa hazırladığını aktaran Karatepe, Türkiye'nin çok fazla anayasa yaptığını ve çok fazla beklenti içerisinde olduğunu ifade etti.



Karatepe, bir toplumun bütün ihtiyaçlarının anayasa ile düzenlenemeyeceğine dikkati çekerek, "Anayasa ülkenin sadece politik makamlarını düzenliyor, siyasi makamlar arasındaki ilişkileri düzenliyor. Bu ilişkiler değiştikçe hükümet sistemi değişir, hepsi bundan ibaret. Yasama, yürütme, yargı dediğimiz parlamento hükümet ve yüksek yargı arasındaki ilişkileri düzenler hepsi bundan önemli. Bunu neden anayasa ile düzenleme ihtiyacı doğmuşturun cevabı da şudur; Devlet içerisinde kargaşa olmasın, organların yetkileri görevleri hukuken belli olsun ve onun sınırları içerisinde kalsınlar. Onlar öyle hukuka uygun çalışsın ki biz vatandaşlar hür kalalım, bizim hürriyetimiz sağlanmış olsun." diye konuştu.



1982 Anayasası'nın darbe sonrası askerler tarafından hazırlandığını ve sonrasında askerin muhtıralar verdiğini sivil hükumetlerin ise ülkeyi yönetemediği aktaran Karatepe, bu anayasada 15 kez değişiklikler yapıldığını hatırlattı.



Karatepe, yeni anayasa taslağından bahsederek, şunları kaydetti:



"Yasama faaliyetine, yasama işi yapılmasına, kanun yapılmasına hükümet karışmayacak, hükümet kanun yapma işinin dışında kalacak. Yürütme işini de hükümet yapacak, parlamento ise yürütmeye karışmayacak dışında kalacak. Yani kuvvetlerin ayrılması aynı zamanda bir fonksiyon ayrılığıdır."