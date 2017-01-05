İzmir Barosu: Yeni Anayasa Teklifine Karşıyız

İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, yeni anayasa teklifinin parlamenter sistemden kopuşu öngördüğünü ve "başkanlık rejimine" kapı açan bir dönüşüm olduğunu savunarak buna karşı çıktıklarını bildirdi.



Özcan, İzmir Adliyesinde düzenlediği basın toplantısında yeni anayasa teklifiyle yapılacak değişikliklerin doğuracağı sonuçlar ile sıfırdan yeni bir anayasa gibi olacağını ileri sürdü.



Böyle bir durumda değişikliğin, "yasama meclisi" yoksa "kurucu meclis" tarafından yapılmasının tartışılmasının yanı sıra değişikliğin gizli oylama şeklinde yapılmasının Anayasal bir zorunluluk olduğuna dikkati çeken Özcan, şöyle devam etti:



"Bir nevi kurucu meclis görevini de ifa edecek olan milletvekillerimizin, Türkiye Cumhuriyetinin yönetim şeklini değiştirecek ve vekilliğini yaptıkları büyük Türk Milletinin kaderini derinden etkileyecek böylesine önemli bir konuda, mutlak olarak özgür iradeleri ile oy kullanabilmeleri gerekir. Bu da ancak, oylamanın sadece kağıt üzerinde değil, fiili olarak da gizliliğinin sağlanması ile mümkündür."



Özcan, 21 Ocak'ta düzenleyecekleri bir çalıştayla sözkonusu yeni anayasa teklifini tartışacaklarını sözlerine ekledi.