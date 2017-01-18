Yeni Amasyaspor Başakşehir Karşısında Rotasyon Yapacak

Ziraat Türkiye Kupası F grubu 5. hafta maçında gruplardaki tek amatör takım olan Yeni Amasyaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasına sahaya yedek ağırlıklı kadroyla çıkıp rotasyona gitmeyi planlanıyor.



Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta zirve mücadelesi veren takımlarının hedefinin TFF 3. Lig olduğunu ve son oynadıkları 13 Şubat Erzincan Gençlikspor karşısında elde ettikleri 4-0'lık galibiyetle moral bulduklarını belirten Yeni Amasyaspor Başkanı Ümit Ağış, "Pazar günü Çarşambaspor ile oynayacağımız lig maçımız var. Bu lig maçı bizim için Başakşehir maçından çok çok önemli. Kupada iddiamız kalmadı. Muhtemelen rotasyon yapmak durumunda kalacağız" dedi.



Spor Toto Süper Lig'de ve grupta namağlup lider Medipol Başakşehir'e karşı evlerindeki grubun ilk maçında iyi oynamalarına rağmen 1-0 yenildiklerini, daha sonra da gruptaki TFF 1. Lig takımları Göztepe ve Sivasspor'a karşı da mağlup olduklarını anımsatan Ümit Ağış, "Başakşehir'i yenmek için elimizden geleni yapacağız. Yeneriz, berabere kalırız, Başakşehir bizi yener. Biz Amasya'yı en iyi şekilde temsil etmek için oraya gideceğiz ve mücadelemizi göstereceğiz" diye konuştu.



Ağış, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maça İstanbul'da yaşayan Amasyalıları davet edip destek olmalarını istedi.



Teknik Direktör Ufuk Sarı da Başakşehir'in karşısına süreceği ilk 11'in 3'te 2'sini yedek futbolcularından oluşturacağını söyledi. - AMASYA