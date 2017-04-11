Yeni Amarok Aventura Lüks Donanımıyla 188 Bin TL Satışta
Yeni Amarok Aventura Lüks Donanımıyla Pazara Sunuluyor.
Yeni Amarok Aventura Lüks Donanımıyla Pazara Sunuluyor.
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Volkswagen Ticari Araç'ın pick up sınıfındaki temsilcisi Amarok'un, en donanımlı versiyonu Amarok Aventura satışa sunuluyor.
Yeni Amarok Aventura, 20 inç jantlar, ısıtmalı ve elektrik ayarlı deri koltuklar, elektrikli katlanabilir yan aynalar ve renkli yol bilgisayarı gibi donanımlarıyla premium konfor sunuyor.
Volkswagen Ticari Araç, pick up segmentinin premium modeli Yeni Amarok Aventura'yı Türkiye'de satışa sunuyor. Kullanıcılarına SUV ve binek araç konforu yaşatacak Yeni Amarok Aventura, konfor donanımları ve teknolojik özellikleriyle rakiplerinden bir adım öne çıkıyor.
Standartların ötesinde lüks ve konforlu iç tasarım
Yeni Amarok Aventura'nın iç tasarımında kullanılan özel "Nappa" deri koltuk kumaşı ve kaplamalar iç mekanın görüntüsüne şıklık katıyor. Amarok Aventura, ön koltuklarda da sınıfının standartlarının ötesinde sunduğu özelliklerle fark yaratıyor. 14 yöne ayarlı elektrikli sürücü ve ön yolcu koltuğunda aynı zamanda ısıtma özelliği de bulunuyor. Alman sağlık merkezi AGR tarafından sertifikalı olan ön koltuklar, ergonomisiyle sağlıklı oturuş sağlıyor. Yeni Amarok Aventura'da ısıtmalı ön cam yıkama fıskiyeleri, renkli yol bilgisayarı, direksiyon kenarlarında vites kumandası, paslanmaz çelik gaz/fren pedalı gibi standart olarak sunulan donanımlar üst düzey konfor sunuyor.
Dış tasarım, yeni detaylarla dikkat çekiyor
Yeni Amarok Aventura'nın dış görünümündeki yeni detaylar araca farklı bir dinamizm kazandırıyor. Bagaj boyunca uzanan gövde rengi sportif bar, 20 inç alüminyum alaşımlı jantlar, bagaj havuzu, elektrikli katlanabilir yan aynalar ve köşe aydınlatmalı ön sis farlarıyla Amarok Aventura dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni Amarok Aventura'da standart olan aydınlatmalı yan basamaklar karanlıkta zemini aydınlatırken hem daha çekici bir görünüm hem de konfor sağlıyor. Ravena mavisi renk alternatifi de yalnızca Amarok Aventura versiyonunda pazara sunuluyor.
Sınıfında tek, üstün V6 turbo dizel motor
Sınıfında yalnızca Amarok'ta bulunan 3 litre hacimli turbo dizel V6 motor, 224 PS güç üretirken 550 Nm tork sağlıyor. V6 motor, araca hem asfalt hem de off-road koşullarında yüksek performans, düşük yakıt tüketimi ve yüksek çekiş gücü kazandırıyor. 4MOTION sürekli 4 çeker sistemine sahip otomatik şanzıman, Yeni Amarok Aventura'da standart olarak sunuluyor. Yüksek hızlarda ekonomi sağlayan 8. vitesi, devir düşürerek hem yakıt tüketimini hem de kabin içine gelen sesi azaltıyor. 8 ileri otomatik vites ile 100 km'de 7,8 litre birleşik yakıt tüketimi gerçekleşiyor.
Teknolojik yenilikleriyle de fark yaratıyor
6.33 inç dokunmatik ekrana sahip olan yeni radyo, USB, AUX-in ve SD kart girişi, CD çalar ve bluetooth gibi pek çok kaynaktan müzik dinleme imkanı sunuyor. Bunların yanı sıra, standart olarak sunulan teknolojik yenilikleriyle de rakiplerinden farklılaşıyor. Akıllı telefonların araçtaki radyo-eğlence sistemleri ile entegrasyonunu sağlayan "App Connect" sayesinde, telefondaki uygulamalar radyo ekranından kontrol edilebiliyor. "Elektronik ses güçlendirici", sürücünün ön konsolda yer alan mikrofon sayesinde arka koltuktaki yolcularla rahat konuşmasını sağlıyor. "Sesli Kontrol" özelliği sayesinde ise telefon arama komutları sesli olarak kontrol ediliyor.
Üst düzey güvenlik
Yeni Amarok Aventura'da bulunan ön aksta 17 inç, arka aksta da 16 inç çapındaki fren diskleri aracın daha iyi frenlemesini ve yüklü olduğu hallerde daha kısa fren mesafesine sahip olmasını sağlıyor.
Standart olarak sunulan "İkincil Çarpışma Önleme Asistanı" olası bir ikinci çarpışmayı önleme amacıyla ilk çarpışmadan sonra aracı frenliyor. İki bağımsız sensör sayesinde çarpışmanın derecesini algılıyor ve çarpışma yeterince kuvvetliyse aracı frenliyerek hızını 10 km/s'ye kadar düşürüyor. Frenleme esnasında sürücü aracın kontrolünü istediği zaman devralabiliyor. Amarok Aventura'da "lastik basınç görüntüleme sistemi" de standart. Her tekerlekte bulunan basınç sensöründen veri alan sistem, sürüş güvenliğini artırıp lastiğin yıpranmasını önlemeye yardımcı oluyor.
Yeni Amarok Aventura Satış Fiyatı
Yeni Amarok Aventura 188.000TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
08.04.2017
Fiyat Listesi
Model
Anahtar Teslim Fiyat
Net Fiyat
ÖTV
KDV
MTV
T.T.İ* Resmi Bedeli
T.T.İ* Hizmet Bedeli
YeniAmarok Highline
Yeni Amarok 2.0 BiTDI Highline 4×2 180 PS
116.520
93.862
3.754
17.571
783
250
280
Yeni Amarok 2.0 BiTDI Highline 4×2 180 PS Otomatik
124.850
100.650
4.026
18.842
783
250
280
Yeni Amarok 2.0 TDI 180 hp Highline 4X4 Man.
125.380
100.547
4.022
18.822
1.439
250
280
Yeni Amarok 2.0 BiTDI Highline 4×4 180 PS Otomatik
133.740
107.359
4.294
20.098
1.439
250
280
YeniAmarok V6
Yeni Amarok 3.0 V6 TDI 224 PS Otomatik
162.700
129.678
5.187
24.276
3.010
250
280
Opsiyonlar
Anahtar Teslim Fiyat
Metalik Renk
4×2
1.750
4×4
1.750
Mekanik Arka Diferansiyel Kilidi
4×2
2.500
4×4
2.500
Amarok 2017 Fiyat Listesi
360 Derece Yeni AMOROK AVENTURA
Menşei: Almanya, Arjantin
VW
http://www.teknotalk.com/yeni-amarok-aventura-satisa-sunuldu-56216/
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