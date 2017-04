Yeni Amarok Aventura Lüks Donanımıyla 188 Bin TL Satışta

Yeni Amarok Aventura Lüks Donanımıyla Pazara Sunuluyor.





Yeni Amarok Aventura Özellikleri ve Satış Fiyatı? Tüm Detaylarıyla BURADA!



Volkswagen Ticari Araç'ın pick up sınıfındaki temsilcisi Amarok'un, en donanımlı versiyonu Amarok Aventura satışa sunuluyor.



Yeni Amarok Aventura, 20 inç jantlar, ısıtmalı ve elektrik ayarlı deri koltuklar, elektrikli katlanabilir yan aynalar ve renkli yol bilgisayarı gibi donanımlarıyla premium konfor sunuyor.





Volkswagen Ticari Araç, pick up segmentinin premium modeli Yeni Amarok Aventura'yı Türkiye'de satışa sunuyor. Kullanıcılarına SUV ve binek araç konforu yaşatacak Yeni Amarok Aventura, konfor donanımları ve teknolojik özellikleriyle rakiplerinden bir adım öne çıkıyor.



Standartların ötesinde lüks ve konforlu iç tasarım





Yeni Amarok Aventura'nın iç tasarımında kullanılan özel "Nappa" deri koltuk kumaşı ve kaplamalar iç mekanın görüntüsüne şıklık katıyor. Amarok Aventura, ön koltuklarda da sınıfının standartlarının ötesinde sunduğu özelliklerle fark yaratıyor. 14 yöne ayarlı elektrikli sürücü ve ön yolcu koltuğunda aynı zamanda ısıtma özelliği de bulunuyor. Alman sağlık merkezi AGR tarafından sertifikalı olan ön koltuklar, ergonomisiyle sağlıklı oturuş sağlıyor. Yeni Amarok Aventura'da ısıtmalı ön cam yıkama fıskiyeleri, renkli yol bilgisayarı, direksiyon kenarlarında vites kumandası, paslanmaz çelik gaz/fren pedalı gibi standart olarak sunulan donanımlar üst düzey konfor sunuyor.



Dış tasarım, yeni detaylarla dikkat çekiyor





Yeni Amarok Aventura'nın dış görünümündeki yeni detaylar araca farklı bir dinamizm kazandırıyor. Bagaj boyunca uzanan gövde rengi sportif bar, 20 inç alüminyum alaşımlı jantlar, bagaj havuzu, elektrikli katlanabilir yan aynalar ve köşe aydınlatmalı ön sis farlarıyla Amarok Aventura dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni Amarok Aventura'da standart olan aydınlatmalı yan basamaklar karanlıkta zemini aydınlatırken hem daha çekici bir görünüm hem de konfor sağlıyor. Ravena mavisi renk alternatifi de yalnızca Amarok Aventura versiyonunda pazara sunuluyor.



Sınıfında tek, üstün V6 turbo dizel motor





Sınıfında yalnızca Amarok'ta bulunan 3 litre hacimli turbo dizel V6 motor, 224 PS güç üretirken 550 Nm tork sağlıyor. V6 motor, araca hem asfalt hem de off-road koşullarında yüksek performans, düşük yakıt tüketimi ve yüksek çekiş gücü kazandırıyor. 4MOTION sürekli 4 çeker sistemine sahip otomatik şanzıman, Yeni Amarok Aventura'da standart olarak sunuluyor. Yüksek hızlarda ekonomi sağlayan 8. vitesi, devir düşürerek hem yakıt tüketimini hem de kabin içine gelen sesi azaltıyor. 8 ileri otomatik vites ile 100 km'de 7,8 litre birleşik yakıt tüketimi gerçekleşiyor.



Teknolojik yenilikleriyle de fark yaratıyor





6.33 inç dokunmatik ekrana sahip olan yeni radyo, USB, AUX-in ve SD kart girişi, CD çalar ve bluetooth gibi pek çok kaynaktan müzik dinleme imkanı sunuyor. Bunların yanı sıra, standart olarak sunulan teknolojik yenilikleriyle de rakiplerinden farklılaşıyor. Akıllı telefonların araçtaki radyo-eğlence sistemleri ile entegrasyonunu sağlayan "App Connect" sayesinde, telefondaki uygulamalar radyo ekranından kontrol edilebiliyor. "Elektronik ses güçlendirici", sürücünün ön konsolda yer alan mikrofon sayesinde arka koltuktaki yolcularla rahat konuşmasını sağlıyor. "Sesli Kontrol" özelliği sayesinde ise telefon arama komutları sesli olarak kontrol ediliyor.



Üst düzey güvenlik





Yeni Amarok Aventura'da bulunan ön aksta 17 inç, arka aksta da 16 inç çapındaki fren diskleri aracın daha iyi frenlemesini ve yüklü olduğu hallerde daha kısa fren mesafesine sahip olmasını sağlıyor.



Standart olarak sunulan "İkincil Çarpışma Önleme Asistanı" olası bir ikinci çarpışmayı önleme amacıyla ilk çarpışmadan sonra aracı frenliyor. İki bağımsız sensör sayesinde çarpışmanın derecesini algılıyor ve çarpışma yeterince kuvvetliyse aracı frenliyerek hızını 10 km/s'ye kadar düşürüyor. Frenleme esnasında sürücü aracın kontrolünü istediği zaman devralabiliyor. Amarok Aventura'da "lastik basınç görüntüleme sistemi" de standart. Her tekerlekte bulunan basınç sensöründen veri alan sistem, sürüş güvenliğini artırıp lastiğin yıpranmasını önlemeye yardımcı oluyor.



Yeni Amarok Aventura Satış Fiyatı





Yeni Amarok Aventura 188.000TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.



08.04.2017

Fiyat Listesi



Model

Anahtar Teslim Fiyat

Net Fiyat

ÖTV

KDV

MTV

T.T.İ* Resmi Bedeli

T.T.İ* Hizmet Bedeli



YeniAmarok Highline



Yeni Amarok 2.0 BiTDI Highline 4×2 180 PS

116.520

93.862

3.754

17.571

783

250

280



Yeni Amarok 2.0 BiTDI Highline 4×2 180 PS Otomatik

124.850

100.650

4.026

18.842

783

250

280



Yeni Amarok 2.0 TDI 180 hp Highline 4X4 Man.

125.380

100.547

4.022

18.822

1.439

250

280



Yeni Amarok 2.0 BiTDI Highline 4×4 180 PS Otomatik

133.740

107.359

4.294

20.098

1.439

250

280



YeniAmarok V6



Yeni Amarok 3.0 V6 TDI 224 PS Otomatik

162.700

129.678

5.187

24.276

3.010

250

280



Opsiyonlar

Anahtar Teslim Fiyat



Metalik Renk

4×2

1.750



4×4

1.750



Mekanik Arka Diferansiyel Kilidi

4×2

2.500



4×4

2.500



Amarok 2017 Fiyat Listesi





360 Derece Yeni AMOROK AVENTURA



Menşei: Almanya, Arjantin



VW



http://www.teknotalk.com/yeni-amarok-aventura-satisa-sunuldu-56216/