Yeni aldığı motosikletle kaza yaptı



BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.

Restoran işletmecisi Metin Diksu (56), yeni aldığı motosikleti ile Maltepe Caddesi üzerinde Süleyman Kullen'in kullandığı 16 T 6512 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Metin Diksu yaralanarak ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Babasının kaza yaptığı haberini alan oğlu Eray Diksu ise sinir krizi geçirdi.

(HA-MŞ)