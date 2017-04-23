Yeni aldığı aracı ile kaza yaptı, oğlu kaza yerine gelip artan parayı aradı

Bursa'da trafik kazası... 4 yaralı var



BURSA - Bursa'da yeni aldığı aracıyla kaza yapan sürücünün oğlu, araçta para aradı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi Odunluk Köprüsü üzerinde Keles ilçesinden aldığı 16 FK 198 plakalı kamyonetiyle kaza yapan Dursun Sakayaralı olarak yerde yatarken karşı şeritten gelen Rahmi Sadıkidaresinde ki 41 R 9127 plakalı araç duramayarak, yan yatan kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Rahmi Sadık'ın eşi Suzan Sadıkve çocukları Aslı Sadıkile Ramazan Sadıkyaralandı. Olay yerine gelen bir ambulansla yaralı Dursun Saka Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken hafif yaralı olan Sadık ailesi yağan yağmurdan sığınmak için polis ekiplerinin otosuna alındı. Daha sonra olay yerine gelen başka bir ambulansla da hastaneye kaldırıldılar. Kaza sonrası yan yatan kamyonetin sürücüsünün oğlu Mustafa Saka olay yerine gelerek babasının kamyoneti aldıktan sonra artan parayı koyduğu kırmızı çantayı aradı. Aramalarının sonucunda çantaya ulaşan Mustafa Saka polis ekiplerinin tutanak tutmasının ardından çantada bulunan 8 bin 500 Türk Lirasını aldı.

Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.