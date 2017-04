Evinizin yeni üyesi: LG Hub Robot





Yeni Akıllı Ev Asistanı LG Hub Robot, Evinizin Yeni Üyesi!



LG Electronics akıllı evlerin kalbinde yer alacak yeni akıllı ev asistanı LG Hub Robot ile yapay zekayı ve robotları evlerinize taşıyor.



Robot teknolojilerinin artık hayatımızın vazgeçilmezi olduğu günümüzde, tüm kullanıcılar yapay zekaya sahip bu cihazların günlük yaşamın içinde çok daha fazla rol oynayarak birçok alanda işlerimizi kolaylaştırmasını istiyorlar. LG Electronics ilk olarak CES 2017 etkinliğinde tanıttığı yeni akıllı ev asistanı LG Hub Robot ile etrafımızı saran Nesnelerin İnterneti (IOT) dünyasıyla kusursuz bir iletişim kurmak için eşsiz bir imkan sağlıyor. Birçok farklı akıllı ev ekosistemindeki cihazı bir araya getiren LG Hub Robot, Nesnelerin İnterneti konseptinin çok daha fazla kullanıcıya erişmesinde büyük bir rol oynuyor.



LG Hub Robot, Türkiye'nin de dahil olduğu bazı pazarlarda şu an için aktif olmasa da; LG Electronics Nesnelerin İnterneti teknolojilerinin tüm dünyada yaygınlaşması için öncü bir pozisyon üstlenerek kararlılığını durmaksızın sürdürüyor.



Göz alıcı bir tasarıma sahip olan LG Hub Robot





Evdeki diğer akıllı cihazlara bağlanıp tercihleriniz doğrultusunda onları yönetebiliyor. LG Hub Robot'un en önemli özelliklerinden biri ise Amazon Alexa tabanlı ses tanıma teknolojisine sahip olması. Böylece klima ya da kurutma makinesini sadece sözlü komutlarla kullanmanızı sağlayıp akıllı ev teknolojisini bir üst seviyeye taşıyor. LG Hub Robot kullanıcılara sunduğu birçok bildirim sayesinde adım adım sesli komutlarıyla yemek tariflerini anlatabiliyor; ya da interaktif ekranı sayesinde buzdolabının içindekileri gösterebiliyor.



Gerçek bir kişisel asistan





Hub Robot, Alexa'nın geniş bilgi birikimine erişim sağlayabildiği için; müzik dinlemek, alarm kurmak, hatırlatma notları oluşturmak ya da hava ve trafik durumunu öğrenmek gibi imkanları da kullanıcılara sunuyor.



LG Hub Robot, tüm aile bireylerinin rahatça kullanabilmesi için tasarlandı. Ekranda beliren yüz sayesinde, geniş bir duygu yelpazesi dahilinde hislerini ifade edebilmenin yanı sıra, hareket ettirilebiliyor ve döndürülebiliyor. Kendisine yöneltilen basit sorulara kafa sallamak gibi beden dili hareketleri ile yanıt verebilecek şekilde tasarlanan Hub Robot; eve gelen, evden ayrılan ya da uyuyan aile bireylerinin faaliyetlerinden de haberdar olabiliyor. Kamerası ve yüz tanıma sistemi sayesinde her bir aile üyesini tanıyıp, her biri için farklı bir selamlama kullanacak şekilde programlanabiliyor.



Hub Robot, mutfak veya oturma odası gibi aile bireylerinin sık bulunduğu ortak alanlara yerleştirildiğinde en iyi performansı gösteriyor. Aynı zamanda evin diğer odalarına Hub Robot'u tamamlayıcı mini robotlar yerleştirilebiliyor. Görsel ekranlara sahip bu mini robotlar Hub Robot'un birer uzantısı oldukları için aynı işlevleri gerçekleştirebiliyorlar. Kullanıcılar isterlerse LG Hub Robot'a çocuklarıyla ilgilenmesi için kitap okumak ve ya dans etmek gibi basit görevler dahi verebiliyorlar.



LGNewsRoom



http://www.teknotalk.com/yeni-akilli-ev-asistani-lg-hub-robot-56740/