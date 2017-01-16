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Yeni Ağır Ceza Mahkemeleri Faaliyete Geçiyor
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Yeni Ağır Ceza Mahkemeleri Faaliyete Geçiyor
16 Ocak 2017 Pazartesi 17:37
Ankara 15, 16 ve 17. Ağır Ceza Mahkemeleri 23 Ocak 2017 itibarıyla faaliyete geçirilecek.
Ankara 15, 16 ve 17. Ağır Ceza Mahkemeleri 23 Ocak 2017 itibarıyla faaliyete geçirilecek.
Kaynak:
Dunya.com
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