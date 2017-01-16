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Yeni Ağır Ceza Mahkemeleri Faaliyete Geçiyor
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Yeni Ağır Ceza Mahkemeleri Faaliyete Geçiyor

Ankara 15, 16 ve 17. Ağır Ceza Mahkemeleri 23 Ocak 2017 itibarıyla faaliyete geçirilecek.

Yeni Ağır Ceza Mahkemeleri Faaliyete Geçiyor

Ankara 15, 16 ve 17. Ağır Ceza Mahkemeleri 23 Ocak 2017 itibarıyla faaliyete geçirilecek.

Kaynak: Dunya.com

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