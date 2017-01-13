Yeni Adana Stadı'nın 4'te 3'ü Tamamlandı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşaatına 2014'te başlanan ve yüzde 75'i tamamlanan 33 bin kişilik Yeni Adana Stadı'nın, ağustos ayında tamamlanması planlanıyor.

Sarıçam ilçesinde, yaklaşık 102 dönüm arazide 43 dönüm üzerine yapılan stat, UEFA ve FIFA kriterlerinde, çim zeminden itibaren 6 kat yüksekliğinde 33 bin kişi kapasiteli yapılıyor.

300 İŞÇİ ÇALIŞIYOR

İlerleyiş de herhangi bir aksama olmaması halinde ağustos ayında tamamlanması planlanan statta, 300 işçinin 24 saat esasına göre vardiyalı çalışıyor.

Stat bünyesinde, sosyal donatıların yanı sıra 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünleri yer alıyor.

Mimari olarak engellilerin de rahatça kullanabileceği, 172 kişilik engelli bölümü ve 172 refakatçi koltuğunun bulunacağı şekilde inşa edilen stat etrafında 431'i kapalı, toplam bin 444 araçlık otopark bulunacak.

46 BRANŞTAN SPOR KULÜBÜ FAYDALANABİLECEK

Ayrıca, 9 engelli, 34 erkek, 34 kadın tuvaletinin, sporcu ve hakemler için 2 rahatlama havuzu ve masaj odalarının yer alacağı stattan, 46 branşta faaliyet gösteren spor kulüpleri faydalanabilecek.

Şu ana kadar yüzde 75'İ tamamlanan statta, biri kadınlar için 11 mescit ve abdesthane de yer alıyor.

SPOR İL MÜDÜRÜ: TAKIMLARIMIZIN KALİTELİ STATLARDA OYNAMASINI İSTİYORUZ

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Adana Stadı'nın 4'te 3'ünün tamamlandığını söyledi.

Stadın, mimari formu, konumu ve yapısıyla bulunduğu bölgeye değer katacağını anlatan Ataşbak, şunları kaydetti:

"Güvenli ve hızlı bir hareket imkanı sağlanan statta, 105x68 metre boyutlarında olan oyun sahası, iklim özelliklerine uygun seçilmiş doğal çim ile çimlendirilecek. Saha altında filtre malzemelerle desteklenmiş kılçık drenaj sistemi uygulanarak yağmur sularının birikmeden tahliye olması sağlanacak. Adana takımlarının kaliteli statlarda oynamasını arzu ediyoruz. Daha önce de belirtmiştim, stadımızın UEFA ve FIFA kriterlerine uygun olması, Adanamızda milli maçlarımızın oynanabileceği yönünde beklenti oluşturuyor. İnşallah stadımız tamamlandığında hem kentteki futbol takımlarımızın maçlarında, hem de oynanırsa milli maçlarımızda güzel sonuçlar alınmasını temenni ediyorum."