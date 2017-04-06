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Yeni 49 Yıllık Süre Tersane Yatırımlarını Hareketlendirdi
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Yeni 49 Yıllık Süre Tersane Yatırımlarını Hareketlendirdi

Tahsis edilmiş arsalarda kullanım süresinin dolmasına az kaldığı için yatırımda isteksiz davranan tersaneciler, yeni bir 49 yıllık sürenin gelmesiyle hareketlendi.

Yeni 49 Yıllık Süre Tersane Yatırımlarını Hareketlendirdi

Tahsis edilmiş arsalarda kullanım süresinin dolmasına az kaldığı için yatırımda isteksiz davranan tersaneciler, yeni bir 49 yıllık sürenin gelmesiyle hareketlendi. Kriz nedeniyle ötelenen projeler yeniden gündeme alındı. Yatırımı yapmayanlardan arsalar geri alınacak.

Kaynak: Dunya.com

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