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Yeni-23 Nisan Bf-tekparca-Dm
yeni-23 nisan bf-tekparca-DM.
24 Nisan 2017 Pazartesi 15:39
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[9538248] DailyMotion.com
23 Nisan
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Milyonluk futbolcuyu kadro dışı bıraktı
Gaziantepsporlu futbolcunun ölüm nedeni kesinleşti
Dün gece yürekleri ağza getirdi
Volkan'a bu telefonu atan taraftar yandı
Dünyayı üzen sakatlığın ardından meydan okudu
İntihar eden Gaziantepsporlu futbolcunun hastalığı ortaya çıktı
Dikkat çeken diyalog kameralara yansıdı
Telefon açıp yalvardı: Ne olur beni göndermeyin
Derbi sonrası bu fotoğrafı gören taraftar isyan etti: Utanın
İntihar eden G.Antepsporlu futbolcu, veda notu değil çizelge bırakmış
Caps çılgınlığı başladı: Abi siz neden hep bize yeniliyorsunuz
Dünyanın konuştuğu maçı Barça kazandı
Yarı final maçı hakemleri belli oldu
Süper Lig boş tribünlere oynuyor, onlar ağzına kadar doldurdu
GS'ye Chucky'li gönderme! Gözyaşları kahkaha tufanı kopardı
Maç sonu Podolski: 3. Lig takımları bile Fener'den iyi
Tribünde yangın çıktı, 5 kişi hastanelik oldu
Tarihi maç için saatler öncesinden sıraya girdiler
El Clasico öncesi kafa kafaya verip GS-FB derbisini izlediler
Mehmet Topal'ın kolu çıktı
Taraftardan derbi sonrası GS'li futbolcuya fırça: Her şey para mı
Fenerbahçe'yle anlaşma iptal mi? Açıklama geldi
Emre'yi tellere tırmandıran sözler ortaya çıktı
Derbiden sonra Galatasaraylı futbolcuları hedef aldı
Gaziantepsporlu futbolcu, evinde intihar etti
Son derbisine çıktı
Fener Arena'yı fethetti
Volkan'a yabancı madde yağdı: Sahada ayı istemiyoruz
107 yıllık kulüp şampiyon oldu
Beklenen oldu! Birbirlerini es geçtiler
Burhan Kuzu Başakşehirli futbolculara çok kızdı: Yazık çok yazık!
5-1'lik hezimetten sonra istifa sinyali: Başkan "git" derse giderim
Kaleci çöktü kaldı! O nasıl gol
Fenerbahçeli futbolcudan "Florya" göndermesi geldi
Bursaspor paramparça...
İlk yarı 4-1 bitince bu görüntü hayal oldu
Ergin Ataman unutamıyor: Tarihi zaferin üzerinden 1 yıl geçti
Hakem maçta hayatının şokunu yaşadı
Dilmen: Kariyerimde ilk kez Fener'den sonra başka forma giydim
Konya'da kaza! 2 sporcu ağır yaralı
Savcılık, dayak skandalına el koydu
Gazeteciye uçan tekme atan Yalçın, günah çıkardı
Dayak skandalının ardından tepki yağdı: Milli Takım'a almayın
9 gollü maçta soğuk duş
Uzatmada eliyle attığı gol, ülkeyi ayağa kaldırdı
Gazeteciye saldırı olayında yürek burkan detay
"Ahlaksızlar" dedi, ağzına geleni söyledi
Meslektaşının yediği dayağı gülerek anlatınca tepki yağdı
Maçta ilginç diyalog: Hocam beni çıkar oyundan
Çok iyi başlayan Nuri, takımına yine kabusu yaşattı